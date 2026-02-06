Complexe klantreis dwingt modewinkels tot schaalvergroting

De Nederlandse retailsector staat in 2026 in het teken van een hybride klantreis, waarbij de grens tussen online en fysiek winkelen volledig is vervaagd. Volgens de meest recente sectorprognose van ABN Amro groeit het volume in de modebranche dit jaar met 1,0 procent. Ondanks deze gematigde groei kampen modewinkels met aanhoudende margedruk door hoge operationele kosten en een kostbare retourlogistiek.

Binnen het retailandschap is de klantreis in de mode het meest complex. Consumenten oriënteren zich massaal via sociale media, passen kleding virtueel of in de fysieke winkel, en beschouwen retouren als een standaardonderdeel van hun aankoopproces. Deze complexiteit dwingt winkeliers tot forse investeringen in technologie en data-analyse om de verschillende kanalen naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Consolidatiegolf onder zelfstandige ondernemers

De noodzaak voor kapitaalintensieve investeringen drijft een versnellende consolidatiegolf aan in de Nederlandse winkelstraat. Waar het aandeel van ketens in de schoenenbranche in 2010 nog 47,2 procent bedroeg, is dit begin 2026 gestegen naar 56,2 procent. In de gecombineerde dames- en herenmode is inmiddels meer dan de helft van alle vestigingen onderdeel van een grotere formule (50,9 procent).

Zelfstandige modewinkels zonder opvolging of voldoende investeringsruimte verdwijnen vaker of sluiten zich aan bij grotere groepen. Een exponent van deze trend is de Nederlandse modeketen Van Uffelen, die door overnames van regionale spelers zijn marktpositie verder heeft verstevigd, zo wordt geschreven in de sectorprognose. Door op te gaan in een grotere structuur kunnen IT-systemen, inkoopkracht en logistieke processen effectiever worden gedeeld.

Fysieke winkel behoudt strategische waarde

Ondanks de daling van het totale aantal vestigingen blijft de fysieke winkel een cruciaal ankerpunt voor modebedrijven. De winkel fungeert steeds vaker als 'etalage' en servicepunt voor advies, direct passen en efficiënte retourafhandeling. In 2026 telt Nederland nog bijna 13.000 fysieke modewinkels, waarbij damesmode met ruim 5.000 vestigingen de grootste categorie blijft.

Voor de komende periode wordt verwacht dat de marktverzadiging en de concurrentie van internationale platforms zoals Amazon, Shein en Temu de druk op de prijzen hoog houden. Retailers die erin slagen de hybride klantreis het meest eenvoudig en betrouwbaar te organiseren, zullen volgens de prognose de sterkste marktpositie behouden. Schaalvergroting blijkt hierbij essentieel om de noodzakelijke innovaties te kunnen financieren.