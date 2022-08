Cos stapt de groothandel in: ‘timing voelde goed’

Cos breidt voor het eerst sinds zijn oprichting in 2007 uit naar de groothandel, zo meldt het Brits-Zweedse merk vandaag in een persbericht. Het bedrijf gaat voor de uitbreiding samenwerkingen aan met de retailers Nordstrom, Breuninger en Yoox.

Lea Rytz Goldman, algemeen directeur van Cos, deelt in het persbericht mee hoe een uitbreiding naar de groothandel al een tijdje besproken werd binnen het bedrijf, maar dat de timing nu goed voelt. “We weten dat het retaillandschap verandert en dat we onze klanten - zowel nieuwe en bestaande - ook buiten onze eigen kanalen moeten ontmoeten, door samen te werken met de beste multimerkretailers die ons DNA aanvullen. Dit stelt ons in staat om klanten op meer plaatsen te betrekken en te inspireren”, aldus Rytz Goldman.

Cos zal voor de uitbreiding samenwerken met retailers uit ‘belangrijke markten’ om hun online en fysieke aanwezigheid te benutten. Zo zal de Cos collectie vanaf dertien september via Nordstrom verkrijgbaar zijn en zal het tevens te verkrijgen zijn in vier winkels in de Verenigde Staten. Ook debuteert Cos in september op New York Fashion Week.

In diezelfde maand wordt Cos ook gelanceerd op het online kanaal van Yoox en zal het daarnaast te koop zijn op alle fysieke verkooppunten van Yoox. Een maand later, in oktober, zal Cos ook zijn debuut maken op het online platform van het Duitse Breuninger en daarmee te verkrijgen zijn in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen.