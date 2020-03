Cross-Border Commerce Europe: ‘Helft minder kopers van mode-items tijdens coronacrisis’

Het aantal kopers van luxe- en mode-items is in de afgelopen weken gehalveerd als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt het in Brussel gevestigde platform Cross-Border Commerce Europe in een persbericht. Reden van de daling: “Consumenten hadden het hoofd ergens anders”, zo luidt het bericht. “De hele e-commerceketen maakt zich zorgen.”

In antwoord op deze trend nemen retailers in Europa ‘drastische, strategische en creatieve maatregelen’, aldus het platform in het bericht. Zo heeft Amazon besloten om zich te richten op zes prioritaire productcategorieën, namelijk Baby, Gezondheid, hygiëne en huishouden, Schoonheid en lichaamsverzorging, Eten en boodschappen, Industrie en wetenschap en Huisdieren. Externe verkopers op Amazon, waaronder modeverkopers, mogen doorgaan met het verkopen van niet-prioritaire producten, maar moeten deze dan zelf leveren.

Hoewel consumenten zich volgens Cross-Border Commerce Europe nu meer richten op basisvoorzieningen dan op categorieën zoals mode, ziet het platform dat moderetailers allerlei initiatieven lanceren. “Sommige fysieke winkels die sluiten en nog geen virtuele winkel hadden, worden eindelijk gelanceerd op internet.” Cross-Border Commerce Europe haalt ook De Bijenkorf aan, die digitale nieuwsbrieven rondstuurt over ‘Musthaves voor thuis’. Daarin komt onder andere aan bod hoe consumenten zich binnen in ‘casual modus’ kunnen kleden. Andere retailers komen consumenten juist tegemoet door de minimale aankoopprijs voor gratis bezorging van pakketjes te verlagen, zoals Pimkie, Naf Naf en Go Sports.

Cross-Border Commerce Europe ziet ook dat moderetailers transparant over de moeilijkheden waarmee ze kampen. Zo verontschuldigt Uniqlo haar webshopbezoekers middels een bericht voor de lange productie- en distributieduur.