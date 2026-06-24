Damesmodemerk WMNSUIT opent tweede winkel in Maastricht

Damesmodelabel WMNSUIT heeft afgelopen weekend een nieuwe vestiging geopend aan de Stationsstraat 25 in Maastricht. Dat meldt oprichter Fleur Huijs op LinkedIn.

Het is de tweede fysieke winkel voor het merk binnen een jaar tijd, nadat vorig jaar de eerste flagshipstore in Den Bosch de deuren opende.

Volgens de oprichter volgt de expansie op een succesvolle start in Den Bosch. Ze kreeg destijds kritiek op het plan om een stenen winkel te openen. Als ondernemer geeft Huijs hiermee aan bewust risico te nemen in een uitdagend retailklimaat.