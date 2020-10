Dankzij Rebag is het mogelijk de waarde van designer tassen te volgen

Rebag, de luxe tweedehandswinkel voor het verkopen en kopen van designer tassen, heeft haar eerste editie van The Clair Report gepubliceerd, een rapport dat prijs verschuivingen binnen de luxe tweedehandsmarkt verslaat.

Het bedrijf lanceerde Clair, wat staat voor Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale, afgelopen oktober op hun website als een manier voor klanten om meteen de waarde van hun eigen tweedehandsproducten, of producten die ze willen kopen, te bepalen. Klanten kunnen de Clair Codes die ze willen onthouden ‘volgen’ en updates krijgen over verschillende prijzen, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de waarde van hun tassen. Deze informatie kan klanten helpen te bepalen wat het perfecte moment is om tassen te verkopen of kopen.

De waarde van de tassen is goed te volgen. Zo blijven Hermès tassen over het algemeen ongeveer 80 procent van hun waarde behouden. Louis Vuitton en Chanel tassen blijven daarrentegen op 63 procent van hun waarde. Daarna komen de Dior tassen: die behouden 56 procent van hun waarde. Bottega Veneta

Beeld: Moynat Facebook