De grootste trend op de New York Fashion Week? Een modebranche die continue verandert

New York Fashion Week is al volop aan de gang, maar wat gebeurt er met de modebranche in 2021? Volgens consultancybureau McKinsey moeten bedrijven vijf trends in de gaten houden die dankzij het coronavirus het nieuwe normaal zijn geworden: een afname van de vraag, een duidelijke shift richting digitaal winkelen, hernieuwde aandacht van de consument voor merkwaarden, travel retail in verandering en een ‘less is more’ mentaliteit. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het nieuwe onderzoek van McKinsey, genaamd ‘Five charts that set the tone as New York Fashion Week 2021 kicks off’.

In het mogelijke scenario dat we dit jaar economisch herstel zien, kan de verkoop van kleding en accessoires in China de cijfers van 2019 overtreffen, Europa kan op het niveau van 2019 blijven (met een daling van 2 tot 7 procent) en de Verenigde Staten zouden een langzamer herstel kunnen zien (met een daling van 7 tot 12 procent). McKinsey raadt bedrijven aan nieuwe kansen te grijpen en dubbel in te zetten op de best presterende categorieën, kanalen en landen. Een paar mogelijk positieve gebieden om op te letten: het luxe segment in China, athleisure en sportkleding (gezien de interesse van consumenten in gezondheid en wellness), en casual wear omdat mensen nog altijd van thuis uit werken.

Vermijd overstock

61 procent van de managers in de modebranche zegt het aantal SKU’s te willen verminderen met het doel overstock te vermijden. Minder dan tweederde van de geproduceerde kleding wordt verkocht aan de volle prijs en het overstock-probleem zal alleen maar erger worden als bedrijven er niet in slagen zich aan te passen aan de nieuwe ‘less is more’ instelling van de consument. Bij deze nieuwe mindset hoort ook een voorkeur voor producten die langer meegaan, van betere kwaliteit en duurzaam geproduceerd zijn.

Offline retail wint mogelijk iets van zijn marktaandeel terug dit jaar. De online verkoopcijfers blijven waarschijnlijk hoog en shoppers zullen steeds meer verfijnde digitale interacties eisen. Dit wordt het jaar waarin ondernemers in de mode de online ervaring omarmen en de combinatie van verschillende kanalen optimaliseren terwijl ze op hetzelfde moment manieren vinden om het authentieke menselijke aspect erin mee te nemen.

Verwacht meer livestreams, merkkleding voor avatars en samenwerkingen tussen de modebranche en gaming bedrijven. Duurzaamheid in de mode gaat verder dan de impact van de industrie op het milieu. Het gaat onder meer om onderwerpen die te maken hebben met sociale rechtvaardigheid en mensenrechten: sinds de coronacrisis zijn consumenten zich beter bewust geworden van hoe kwetsbaar werknemers zijn in de waardeketen van de mode. Ongeveer 66 procent zegt te stoppen of minder uit te zullen geven bij een merk als dit zijn werknemers of de werknemers van zijn leveranciers niet eerlijk behandelt. Sociale media en de opkomst van Generatie Z zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat dit een lange-termijn trend wordt. Het is met andere woorden tijd voor authenticiteit en actie: merken moeten zich in belangrijke mate toeleggen op de rechten van arbeiders.

Travel retail nog altijd in verandering

Andere mogelijke scenario’s zijn volgens McKinsey en ook Oxford Economics, dat de reisbranche drie post-coronacrisis fases door zal maken: herstel van de pandemie, economisch herstel en een nieuw normaal. De momenten waarop deze fases plaatsvinden en hoe snel men zich herstelt, varieert van regio tot regio. Het internationale toerisme zal misschien vóór 2023 geen activiteit zien in de mate dat deze er vóór de pandemie was. Dit betekent dat modebedrijven zich moeten focussen op een beter engagement met lokale klanten en op strategische investeringen op herstellende markten zoals de Chinese markt.

Beeld: Pexels. Bron artikel: McKinsey rapport ‘Five charts that set the tone as New York Fashion Week kicks off’

Deze tekst is eerder verschenen op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg