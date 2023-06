De staat van de kringloopsector in 2022 in beeld gebracht

De Nederlandse kringloopbranche heeft de economische uitdagingen van de afgelopen jaren goed overleefd, zo blijkt uit cijfers die de Monitor Kringloop Nederland over 2022 verzamelde.

De 65 kringlooporganisaties die lid zijn van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) bleven namelijk groeien. Binnen de vereniging werd in 2022 via 248 winkels 144 miljoen kilo aan spullen ingezameld. Binnen de materiaalstromen blijft textiel een van de grootste - 21 procent van de verzamelde kilo’s aan spullen valt onder de productgroei textiel.

Bijna de helft van de producten die binnenkwamen bij de kringloop werden hergebruikt. Bij een derde van de producten kan dit niet, dat deel wordt klaar gemaakt voor materiaalhergebruik en recycling. Zeventien procent aan onbruikbare spullen belandt bij het restafval.

Ook wordt textiel het meest verkocht in kringloopwinkels. In 2022 kochten 14,2 miljoen klanten bij de kringloopwinkels. Samen besparen zij met hun aankopen 156 miljoen kilo CO2-uitstoot, zo stelt het rapport.

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid binnen de sector ook gegroeid. In drie jaar tijd zijn er in de gehele branche 27 procent meer uren gewerkt.