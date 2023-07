Decathlon blijft artikelen ook na pilot repareren

Decathlon blijft textielartikelen repareren, dat meldt Retailtrends. Het repareren van de artikelen werd eerst getest met een pilot van vier maanden.

De sportketen voert de reparaties uit in samenwerking met het United Repair Centre (URC). De verwachting is dat Decathlon in het eerste jaar zo’n duizend reparaties zal uitvoeren, zegt Retailtrends. Het zou hierbij vooral gaan om textiel, zoals kleding en rugzakken. Artikelen als tenten, kajaks en fietsen repareert Decathlon in het eigen distributiecentrum.

Het United Repair Centre hoopt met zijn reparatieservice nieuwe banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerder sloten ook Patagonia en Scotch & Soda zich aan bij URC, meldde het bedrijf eerder dit jaar in een persbericht.