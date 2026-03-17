Decathlon opent in Duitsland shop-in-shops bij Mediamarkt

Sportartikelenretailer Decathlon opent in het kader van een nieuwe strategische samenwerking shop-in-shops in geselecteerde Duitse filialen van elektronicaketen MediaMarktSaturn. Decathlon Deutschland SE & Co. KG kondigt maandag een desbetreffende overeenkomst aan. Vorig jaar startte de Franse retailer al een vergelijkbare samenwerking met warenhuisketen Galeria.

Het doel van de samenwerking met MediaMarktSaturn is “de krachten van beide merken doelgericht te bundelen en een gezamenlijke bestemming te creëren”, aldus Decathlon in een persbericht. “Klanten denken tegenwoordig minder in productcategorieën en meer in leefwerelden: sport en technologie zijn voor veel mensen een vanzelfsprekende combinatie.”

Eerste Decathlon shop-in-shop bij MediaMarkt opent in München

De eerste gezamenlijke winkelruimte van de twee retailers opent op 26 maart in München. Bij de heropening van het MediaMarkt-filiaal in winkelcentrum Pep in de wijk Neuperlach, opent daar ook een Decathlon shop-in-shop van ongeveer 1.000 vierkante meter. Daarna wordt het concept ‘uitgebreid naar andere locaties in Duitsland’, aldus de sportartikelenretailer.

Met dit project volgen beide partners hun strategische plannen. Voor Decathlon is het een onderdeel van de expansiestrategie in Duitsland om ‘witte vlekken op de kaart sneller in te vullen’. Concreet is het bedrijf van plan het aantal vestigingen in het land te verhogen van de huidige 105 naar minstens 150 in 2027. MediaMarktSaturn zet met de samenwerking zijn ‘Space-as-a-Service’-concept voort.

Stefan Kaiser, directeur ontwikkeling en vastgoed bij Decathlon Duitsland, licht de achtergrond van de samenwerking toe. “De fysieke retail blijft zich ontwikkelen. Sterke merken zoals Decathlon en MediaMarktSaturn werken steeds nauwer samen om een relevante en inspirerende winkelervaring te creëren”, verklaart hij in een statement.

Het shop-in-shop-concept in Pep München is daar ‘een perfect voorbeeld van’, benadrukt Kaiser. “We gebruiken een bestaande, hoogwaardige ruimte en creëren door de combinatie van sport en elektronica een echte meerwaarde voor de klant. De customer journey wordt eenvoudiger wanneer klanten oplossingen voor hun actieve levensstijl op één plek kunnen ontdekken.”