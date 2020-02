Deense website voor Nederlands schoenenmerk: Omoda.dk is nu online

Van Zierikzee naar Denemarken: het Nederlandse schoenenmerk Omoda lanceert vandaag Omoda.dk, de Deense website van het merk. Dat kondigt Omoda aan op LinkedIn. Schoenen van Omoda waren al internationaal verkrijgbaar via de Engelstalige website Omoda.com, maar Denemarken krijgt nu - na Nederland, België, Duitsland en Frankrijk - ook een website in de eigen taal en valuta.

De uitbreiding van Omoda naar Scandinavië werd in november aangekondigd . Voor oprichters Lourus en Wilhelm Verton was dit een “logische keuze”, zo zeiden ze destijds tegen Omroep Zeeland. De Scandinaviërs lijken volgens de broers Verton het meest op Omoda’s doelgroep. Ook zijn er wat betreft klimaat en maatvoering veel overeenkomsten met Nederland, waar Omoda nog steeds gehuisvest is. Uitbreidingen naar Noorwegen, Finland en Zweden staan voor later dit jaar op de planning.

Omoda is een Nederlands familiebedrijf. De Zeeuwse familie Verton is al sinds 1875 actief in de schoenenbranche en opent in 1961 een gelijknamige schoenenwinkel in Zierikzee. In 1987 stapt Lourens Verton in het bedrijf, in 1994 Wilhelm. Verton wordt in 2000 Omoda. Inmiddels heeft het familiebedrijf negentien winkels in Nederland en een in België, en zijn de schoenen wereldwijd te verkrijgen via de webshop.