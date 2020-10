Denim-industrie spreekt zich uit: “Gedragscode en hervormingen nodig voor ethische supply chain”

Voor het eerst in de geschiedenis hebben toonaangevende internationale denimfabrieken en jeansfabrikanten zich gezamenlijk uitgesproken over onethisch gedrag van merken, retailers en importeurs. Transformers Foundation heeft een rapport gepubliceerd met oplossingen voor de supply chain van de mode. De titel van het rapport is ‘Ending Unethical Brand and Retailer Behavior: The Denim Supply Chain Speaks Up’.

Het rapport identificeert waarom merken, retailers en importeurs afstand dachten te kunnen nemen van hun verplichtingen jegens denim-leveranciers. Daarnaast worden er bruikbare, effectieve en realistische oplossingen voorgesteld die verder gaan dan de huidige crisis, om veranderingen op lange termijn door te voeren.

Stappenplan voor een rechtvaardige jeansindustrie

In de eerste plaats moet er een ethische gedragscode komen. Merken, retailers en importeurs moeten eisen dat leveranciers deze gedragscode ondertekenen, met strikte voorwaarden. Daarnaast moet er een tijdelijke werkgroep van denim-leveranciers worden gevormd om aan de media duidelijk te maken wat leveranciers nodig hebben in het kader van hervormingen van betalings- en aankooppraktijken van merken. Denim-leveranciers die na het lezen van het rapport deel willen uitmaken van deze werkgroep, kunnen zich al aanmelden.

Voor de lange termijn moet er een onafhankelijke groep van verschillende stakeholders worden gevormd, de zogeheten Ethical Denim Council (EDC), die ondersteuning gaat bieden aan leveranciers die worstelen met onethische kopers en contractvoorwaarden. De vierde oplossing is het bieden van doorlopend onderwijs over de ‘best practices’ in de denim-industrie.

Call-to-action voor iedereen in de keten, inclusief denimliefhebbers

De vier oplossingen worden gevolgd door aanbevelingen voor iedereen in de keten: van merken, detailhandelaren en importeurs, tot ngo’s en vakbonden, beleidsmakers én denimliefhebbers. Die aanbevelingen variëren van ‘bouw een langetermijnrelatie op met leveranciers en fabrieken’ tot ‘wees eerlijk richting de consument’.

In een persbericht schrijft Transformers Foundation dat de coronacrisis de machtsongelijkheid tussen merken en de supply chain heeft blootgelegd, maar ook kansen biedt om die machtsongelijkheid te herstellen. Het doel van het rapport is om ‘best practices’ uit de praktijk voor het voetlicht te brengen en de denim-industrie te inspireren om samen te werken aan het creëren van eerlijke zakenrelaties.

Het rapport is geschreven door Marzia Lanfranchi, directeur inlichtingen bij Transformers Foundation, en Alden Wicker, freelance journalist gespecialiseerd in milieu- en arbeidskwesties in de internationale mode-industrie. Het rapport is gebaseerd op diepte-interviews met diverse leidinggevenden die samen een dwarsdoorsnede vormen van de denim supply chain, inclusief wasserijen, weverijen en knip- en-naaifabrieken in veertien landen.

Beeld: Unsplash