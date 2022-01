Derksen & Derksen breidt uit met nieuwe dameswinkel in Zwolle

Moderetailer Derksen & Derksen heeft een tweede winkel geopend in Zwolle, zo valt te lezen op Indebuurt. De winkel bevindt zich praktisch aan de overkant van de eerste winkel, in het voormalige pand van Sandwich, en richt zich op dames.

De eerste winkel van Derksen & Derksen in Zwolle opende in 2003 en beslaat inmiddels twee panden. Voorheen konden hier zowel dames als heren terecht, maar met de opening van de nieuwe dameswinkel aan de overkant wordt dit uitsluitend een herenwinkel.

Met de nieuwe winkel erbij gerekend telt Derksen & Derksens nu zes winkels in het noorden van het land: een megastore in Emmen – met een assortiment voor dames, heren en kinderen – en daarnaast een dameswinkel en een tijdelijke outletstore in Groningen.