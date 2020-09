Deze winkelgebieden in Nederland zijn het sterkst getroffen door de Corona-crisis

Onderzoeksbureau Locatus, dat onderzoek doet naar de retail in Europa, heeft vandaag in een persbericht gepresenteerd welke winkelgebieden in Nederland op het gebied van passanten het hardst zijn getroffen door de Corona-crisis. Locatus heeft gekeken welke gevolgen we nu al kunnen vaststellen en een inschatting gemaakt voor de effecten op de toekomst. Volgens het bureau zijn de centra van Maastricht, Zwolle, Enschede, Arnhem, Drachten, ‘s Hertogenbosch, Tilburg, Roermond, Goes en Leeuwarden de tien winkelgebieden die van de 2.500 winkelgebieden in Nederland het meest zijn geraakt door de crisis.

Het is bijna zeven maanden geleden dat Covid-19 voor het eerst in Nederland opdook en twee weken later moest de horeca verplicht sluiten. Ook de Nederlandse retail werd geraakt. In de belangrijkste Nederlandse winkelstraten daalde het aantal passanten tot net boven de 20 procent, zo meldt het persbericht van Locatus. Toen de maatregelen weer versoepelden, leek dat weer aan te trekken, maar uiteindelijk niet tot het niveau van voor de crisis. Ten opzichte van maart is het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten slechts tot net boven de 50 procent aangetrokken.

Hoewel men zou verwachten dat ook de leegstand in de binnensteden toeneemt als gevolg van de crisis, lijkt dit vooralsnog mee te vallen. De steunmaatregelen van de overheid hebben ervoor gezorgd dat de leegstand meevalt. Deze is wel iets toegenomen, maar nog altijd minder hard dan in 2019. Toen steeg de leegstand in Nederland gemiddeld met een half procent per maand. In de eerste acht maanden van 2020 was dit net iets lager. De leegstand steeg van 7,3 procent naar 7,6 procent. Wel wordt verwacht dat als de steun van de overheid stopt, de leegstand sterk zal toenemen. Hoeveel is lastig te voorspellen, maar zelfs cijfers van 20 procent leegstand eind 2021 komen voorbij.

Winkelgebieden die het hardst zijn geraakt door de Corona-crisis

Locatus heeft met een Corona Impact Analyse gekeken welke van de 2.500 winkelgebieden in Nederland het hardst zijn getroffen door de crisis. Hiervoor werd gekeken naar verschillende factoren. Naast het aantal passanten en de leegstand werd ook gekeken naar hoe afhankelijk een stad is van toerisme. Steden die sterk afhankelijk zijn van toerisme zoals Amsterdam, Utrecht en Maastricht, zijn sterker getroffen. Ook werd er gekeken naar de afhankelijkheid van werknemers. Veel kantoorpersoneel loopt in de pauze een rondje door de winkelstraten, maar zij werken nu voor een groot deel thuis. Ook de sterk toenemende internetaankopen, het beperkt gebruik van het OV en het aantal gesloten winkels tijdens de lockdown waren van invloed. Tot slot werd nog gekeken naar het aantal Coronagevallen en de prestaties van de winkelgebieden voor de crisis.

Locatus heeft alle gebieden gescoord op Corona Impact en Recovery Index en zag dat van alle winkelgebieden, de centra in Maastricht, Zwolle, Enschede, Arnhem, Drachten, ‘s Hertogenbosch, Tilburg, Roermond, Goes en Leeuwarden het hardst zijn getroffen op het gebied van passanten. Ook de luchthavens Schiphol en Eindhoven hebben last van wegblijvende toeristen en het ontbreken van werkenden rondom de aanwezige retail.

Het onderzoeksbureau doet in het persbericht ook verwachtingen over de toekomst uit de doeken. Locatus verwacht dat komend anderhalf jaar zo’n 30.000 retailers hun winkel op de huidige plek zullen sluiten. Maar het bureau verwacht ook dat hier weer nieuwe winkels en horeca voor terugkomen. Daarom is het verwachte leegstandspercentage van Locatus voor de komende anderhalf jaar 9,9 procent. Het bureau maakt daarbij wel de kanttekening dat het hier om een momentopname gaat. Door de tweede golf van de pandemie waarin we nu verkeren, kunnen mogelijke nieuwe beperkende maatregelen van de overheid de leegstand nog doen toenemen.

