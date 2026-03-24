Discounter Kik sluit circa 300 filialen en benoemt Ulrich Hanfeld tot CEO

Textiel- en huishoudartikelen-discounter Kik sluit dit jaar honderden filialen. Dat meldt financieel directeur Christian Kümmel in een gesprek met het Duitse persbureau DPA. Het aantal winkels daalt daardoor tot eind 2026 in Europa met circa 225 naar ruim 4.000, waarvan in Duitsland met 135 naar ongeveer 2.200. Europa-breed staan 300 sluitingen en 75 nieuwe openingen op de planning. Enkele locaties zijn al gesloten, andere volgen in de komende maanden.

“We stemmen ons portfolio af op winstgevendheid,” aldus directeur en financieel directeur Kümmel. “De formule ‘we openen vijf nieuwe filialen en hebben vijf keer zoveel klanten’ is niet voor honderd procent geslaagd.” In sommige gevallen liggen filialen minder dan een kilometer van elkaar. “We zijn te dicht op elkaar uitgebreid. Dat bouwen we nu af.” Alle overgebleven locaties zijn winstgevend.

Kik heeft geen volledige lijst vrijgegeven van de winkels die sluiten of al gesloten zijn. Naar verluidt zijn talrijke medewerkers nog niet geïnformeerd. “We zullen de medewerkers van de betreffende filialen in andere filialen tewerkstellen of op een andere manier een oplossing vinden,” aldus Kümmel. Ontslagen staan niet op de planning. Kik heeft ongeveer 32.000 medewerkers, waarvan 19.000 in Duitsland. Kümmel kan zich voorstellen dat het filiaalnetwerk in de komende jaren verder wordt uitgedund.

Kik-directeur: “Onze trouwe klantenkring groeit”

Het bedrijf kondigde in september 2025 aan niet-rendabele filialen te sluiten om zijn concurrentiepositie te versterken. Eind vorig jaar werden al enkele winkels gesloten. Volgens Kümmel werden in het verleden al zo'n 100 filialen per jaar gesloten, maar was het aantal nieuwe openingen altijd hoger.

Het bedrijfsmodel van Kik werkt volgens Kümmel nog steeds goed. “Onze trouwe klantenkring groeit.” Toch merkt het bedrijf de terughoudendheid van consumenten om te kopen. “Hoewel de discountsector in het algemeen groeit, zien we dat er af en toe een aankoop wordt overgeslagen.” Volgens Kümmel is het consumentengedrag veranderd. “Er is een grote bereidheid om te wisselen en een hoge prijsgevoeligheid bij klanten.”

De directeur ziet een toenemende concurrentiedruk van fysieke retailers als Woolworth, NKD en Action, en van Aziatische winkelplatformen als Shein en Temu. Kik wil echter vasthouden aan zijn concept en primair een textieldiscounter blijven. De kerndoelgroep blijft vrouwen tussen de 30 en 60 jaar en hun gezinnen. Ongeveer 60 procent van het assortiment bestaat uit textiel, de rest uit non-foodproducten zoals huishoudartikelen en decoratie.

Fysieke detailhandel dunt uit

De langdurige directeur Patrick Zahn verliet Kik in september. Deze week maakte het bedrijf bekend dat Ulrich Hanfeld per 1 juni zijn opvolger wordt.

Kik is de afkorting van ‘Klant is Koning’ en werd opgericht in 1994. Inmiddels is de keten in 14 Europese landen vertegenwoordigd. In 2024 boekte het bedrijf een omzet van 2,4 miljard euro. In Duitsland behoort Kik tot de retailers met de meeste verkooppunten.

De fysieke detailhandel staat onder grote druk door de groeiende concurrentie van online handel en het slechte consumentenvertrouwen. Het aantal winkels zal dit jaar volgens een prognose van de Duitse brancheorganisatie voor de detailhandel (Handelsverband Deutschland) dalen tot onder de 300.000. Eind 2015 waren dat er nog ongeveer 372.000.

Het aantal faillissementen in de sector bevindt zich volgens kredietverzekeraar Allianz Trade op het hoogste niveau in tien jaar. In 2025 werden 2.571 gevallen geregistreerd.