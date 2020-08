Dit moet je weten over de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam

Vanaf woensdag is het op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht om een mondkapje te dragen. De nieuwe maatregel is om 09:00 s’ ochtends ingegaan.

De mondkapjesplicht geldt voornamelijk voor gebieden waar het erg druk wordt, zoals de Wallen en Kalverstraat in Amsterdam en de marktpleinen in Rotterdam. De regel geldt ook voor winkels in de aangewezen gebieden. Het geldt niet voor horeca, musea en sportscholen. Winkeliers hoeven geen mondkapje te dragen als ze achter een kassa of toonbank werken met spatscherm, in andere delen van de winkel moet het wel. In het besloten deel van een winkel, zoals het magazijn en kantine, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Winkelmedewerkers mogen ook een spatmasker dragen in de winkel. Voor Rotterdam en Amsterdam gelden andere regels, meldt de Koninklijke Inretail.

Rotterdam

De plicht voor het dragen van een mondkapje geldt tussen 06:00 en 22:00, deze tijd is gekoppeld aan de winkeltijdenwet. De regels gelden voor de winkelgebieden in het centrum van Rotterdam (onder andere de Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel), de markten in Delfshaven, Afrikaanderwijk en de Binnenrotte en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De regels gelden momenteel nog niet voor de overdekte winkelcentra Binnenhof en Keizerswaard, maar dat gaat mogelijk wel binnenkort gebeuren.

Amsterdam

De tijd waarin het dragen van een mondkapje verplicht is, verschilt per gebied. Bij de Nieuwendijk, Kalverstraat en Wallengebied geldt de plicht 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bij Markt Plein ’40-’45 en Albert Cuypstraat geldt het tijdens markttijden. In Amsterdam worden tijdens de drukke weekenden gratis mondkapjes uitgedeeld. Voor beide steden geldt de pilot tot 31 augustus 2020.

Detailhandel Nederland reageerde positief op de mondkapjesplicht: „Winkeliers hebben veiligheid hoog in het vaandel, zowel richting de klanten als het winkelpersoneel. Het moet echter duidelijk zijn dat de handhaving niet bij de winkelier kan liggen, wij zijn dienstverlener. Gastvrijheid zit in ons hart. Daarnaast vinden we het belangrijk dat duidelijk gecommuniceerd wordt waar deze verplichting geldt. Onduidelijkheid is funest voor het vertrouwen van de consument”.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited