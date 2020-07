Mondkapjes in winkelgebieden: zo denken Nederlandse retailers erover

In veel Europese landen is het al verplicht: het dragen van een mondkapje in winkels. In België werd gisteren aangekondigd dat ook in winkelstraten vanaf nu een mondkapje gedragen moet worden. Nu in Nederland de straten drukker worden en het aantal coronabesmettingen weer stijgt, wordt ook hier gespeculeerd over het verplichten van mondkapjes voor winkelend publiek. Wat vindt de Nederlandse retail daarvan? FashionUnited deed een rondvraag.

Inretail: “Mondkapjesplicht? Kijk ook naar andere oplossingen”

Retailbrancheorganisatie Inretail zegt in een nieuwsbericht ‘geen voorstander (te zijn) van een algemene plicht tot dragen van mondkapjes in winkels en winkelstraten’. “We zijn niet zozeer tegen het dragen van mondkapjes, maar wel tegen het invoeren van een algemene verplichting op alle plekken in Nederland,” aldus Jeroen van Dijken, adviseur bij Inretail. “Kijk liever naar specifieke plekken, situaties, of momenten. Zo is het in de Kalverstraat op sommige momenten druk, zoals in het weekend, maar aan het begin van de week is het vaak rustig en is er voldoende ruimte om te bewegen binnen de anderhalvemeterregel. Dan zijn mondkapjes misschien niet nodig.”

Een mondkapjesverplichting kan retailers namelijk wel in de weg zitten, meent Van Dijken. “Mogelijk vindt de klant het dragen van een mondkapje een reden om niet naar de winkel te komen. Ook gaat het om een stukje dienstverlening: wil je met de klant een gesprek voeren over een aan te schaffen meubel of kledingstuk, dan gaat dat met een mondkapje toch lastiger.” Van Dijken suggereert om ook naar andere oplossingen te kijken, zoals het spreiden van drukte in winkelgebieden. “Er zijn veel gegevens bekend over de drukte in winkelstraten. Centrummanagers en winkeliers kunnen samen kijken naar manieren om klanten te verleiden om op rustiger momenten te komen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het verruimen van openingstijden, of het aanbieden van personal shopping buiten openingsuren. Dan kun je de klant alle aandacht geven in een veilige omgeving.”

De Rode Winkel: liever geen mondkapjes, maar liefst ook geen lockdown

Ook Daan Broekman, mede-eigenaar van De Rode Winkel in Utrecht, heeft meerdere bezwaren tegen een mondkapjesplicht in winkelgebieden. “Mondkapjes verhogen de drempel voor klanten om te gaan winkelen. Dat heeft een lagere omzet tot gevolg. Daarnaast zijn wij als winkel heel servicegericht, en met een mondkapje ben je als verkoper toch minder goed verstaanbaar, dat maakt het lastig. Onze medewerkers zeggen ook dat ze het dragen van een mondkapje een beetje beklemmend vinden.” Maar, vindt Broekman, “je wilt ook niet dat het virus zich verder verspreidt en dat er een lockdown of extra maatregelen moeten komen. Dan snijd je jezelf helemaal in de vingers. Als winkelier bevind je je echt in een spagaat,” verzucht hij.

Of mondkapjes alleen in winkels, of ook op staat verplicht worden, maakt wel verschil, denkt Broekman. “Alleen een mondkapje dragen in de winkel, en niet op straat, is anders voor een klant. Even een mondkapje dragen is oké, als het buiten niet hoeft. Dan houd je toch dat stukje vrijheid. En misschien gaat bij ons dan de conversie iets omhoog, omdat mensen gerichter winkelen en minder komen funshoppen.”

Amsterdamse ondernemers: mondkapjes mogelijk ‘enige optie’

Lony Scharenborg van de Ondernemersvereniging 9 Straatjes ziet dat de retailers in het winkelgebied zich in dezelfde spagaat bevinden als Broekman. “Mondkapjes zijn natuurlijk vervelend, maar het zou nog minder prettig zijn als we straks in een tweede lockdown moeten. Een mondkapjesverplichting zou een landelijk besluit zijn dat voorkomt dat er verdere problemen komen. Zo is het in andere landen ook gegaan. Als mondkapjes door het RIVM als een noodzaak worden beschouwd, kunnen wij daar alleen maar achter staan.”

Het RIVM is zelf echter nog steeds niet overtuigd van het nut van de mondkapjes in de openbare ruimte, zo schreven nationale media waaronder de NOS, het AD en De Telegraaf gisteren. Pauline Buurma, hoofd van de Ondernemersvereniging Kalverstraat, stelt tegenover de NOS wel reden voor een mondkapjesplicht te zien. "Als je als klant een mondkapje op hebt is dat een signaal naar anderen en zo ben je zelf ook meer bezig met de anderhalve meter afstand." Evenals Jeroen van Dijken ziet Buurma dat het steeds drukker wordt in de grote winkelstraat, en dat het navolgen van de anderhalvemeterregel wordt bemoeilijkt. Buurma zegt op dit moment ‘geen andere optie’ dan mondkapjes te zien. "Anders komt het voorstel uit de gemeente om de straat gedeeltelijk of helemaal af te sluiten bij drukte en dat zou enorme financiële schade opleveren voor de winkeliers."