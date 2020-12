“Dreiging van staking We Fashion na sluiten vier winkels”

De Nederlandse modeketen WE Fashion sluit vier winkels in België, wat een verlies van ongeveer dertig banen met zich meebrengt, blijkt uit een mededeling van Belgische vakbond CSC. De vakbonden vrezen dat er nog meer saneringen zullen vallen en dreigen daarom met een ‘eindejaarsstaking’.

De winkels die worden gesloten, zijn de WE Fashion in de Brusselse Nieuwstraat, in Woluwe, in la Louvière en in Namen, aldus de mededeling. Volgens de vakbonden had de directie deze beslissing al voor de coronacrisis genomen en worden de winkels stuk voor stuk gesloten, zodat mensen niet massaal ontslagen worden in een keer. Volgens het bericht vrezen de vakbonden dat er nog meer sluitingen zullen volgen: “We vertrouwen het management niet meer. Naast het omzeilen van de afspraken in het bedrijf, creëert het discriminatie tussen de medewerkers: sommigen vertrekken met al hun vergoedingen, anderen met niets.”

We Fashion reageert via de mail tegen FashionUnited: “We volgen continu de prestaties van onze winkelportefeuille in combinatie met de huurcontracten die we hebben. Na een zorgvuldige afweging is besloten 4 verlieslatende winkels in België op termijn te sluiten. Inmiddels is het sociale plan in gang gezet en volgen we de afspraken die wettelijk zijn vastgelegd in het raamakkoord.”