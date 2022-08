Duitse warenhuisketen Breuniger breidt e-commerce uit naar Nederland en België

Duitse warenhuisketen Breuninger breidt zijn internationale e-commerce bereik uit naar de Benelux, zo meldt Breuniger CEO Holger Blecker deze week op LinkedIn. Naast Nederland, België, Luxemburg, zal de keten vanaf nu ook leveren in Spanje en Italië.

De stap zou komen na een ‘toenemende vraag vanuit de internationale markten’, zo deelt Blecker in het LinkedIn bericht.

Met de uitbreiding is Breuninger in totaal actief in negen verschillende markten. Het merk bezorgde al in Duitsland, Polen, Oostenrijk en Zwitserland.