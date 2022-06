Wim La Haye, voorzitter van de expertgroep Direct to Consumer vanuit ShoppingTomorrow (het onderzoeksplatform van Thuiswinkel.org) schetste op E-Commerce Live! een toekomstbeeld van de retail. Dit is te lezen in een bericht van Emerce. Zo zou de aanstaande AR-bril van Apple tot een tot een nieuwe vorm van showrooming kunnen leiden. Via de brillenglazen kun je informatie opvragen over producten die je in de winkel ziet, aldus het bericht van Emerce.

Wim La Haye is ook de auteur van het boek ‘Shopping 2030: daadkracht gevraagd in een decennium vol verandering’, dat gaat over de uitdagende toekomst van de Nederlandse retail. In zijn presentatie tijdens E-Commerce Live wees La Haye op de groeiende groep 65-plussers, ook wel Silver Surfers genoemd. Deze groep gaat volgens hem bijna een kwart van de retailomzet voor hun rekening nemen, zo meldt het bericht op de website van Emerce. Er worden twee soorten klanten genoemd die La Haye identificeert: de wij-klant is bezig met het maatschappelijke belang en koopt waar mogelijk duurzame en lokale producten. Dit in tegenstelling tot de ik-klant, die door flitsberzorgers in zijn behoeften wordt voorzien.