Echtpaar Jansen sluit eind augustus de deuren van Bellinga Mode

Eind augustus sluit modehuis Bellinga in Niekerk. Het bedrijf werd de laatste tien jaar gerund door het echtpaar Hans en Nelly Jansen, dat respectievelijk 75 en 73 jaar oud is, zo is te lezen in een artikel in Dagblad van het Noorden. Na de bedrijfsbeëindiging zal het echtpaar met pensioen gaan.

Vanwege corona moest de winkel de afgelopen tijd maandenlang op slot en konden de eigenaren geen klanten ontvangen. Daardoor kwam er stagnatie in de uitverkoop en werd de familie Jansen gedwongen nog tot en met de zomer door te gaan. Door de prijzen sterk te reduceren (tot 50 à 75 procent) hoopt het echtpaar nog een groot deel van hun inmiddels geslonken damesmode assortiment te verkopen, voordat de winkel definitief de deuren sluit.

Hoewel het echtpaar Friese wortels heeft en in Beetsterzwaag woont, runden ze de jarenlang een modezaak in het hogere marktsegment in Eindhoven. “Onze kinderen en kleinkinderen wonen in Friesland”, meldt het echtpaar in het Dagblad van het Noorden. “Dat was reden om te stoppen in Brabant en terug te keren naar Noord-Nederland.”

De familie Jansen was naar eigen zeggen jarenlang met plezier actief in de modebranche. “ We bouwden een trouwe klantenkring op, waaraan we vrienden en kennissen hebben overgehouden.” “Klanten uit Brabant misten ons zo sterk dat ze na onze terugkeer naar het Noorden voor hun kledingaankopen naar onze zaak in Niekerk kwamen.” De winkel waar Bellinga Mode nu nog is gevestigd, is een huurpand. De toekomstige bestemming is volgens Jansen nog onduidelijk, aldus de ondernemer tegen Dagblad van het Noorden.