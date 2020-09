Een cashloze maatschappij? Dat willen Nederlanders nog niet

Betalen met pin wordt al jaren aangemoedigd in winkels en horeca: het is veiliger, hygiënischer en makkelijker. Zo wisselen mensen steeds vaker hun muntgeld in voor betaalpassen — het leek maar een kwestie van tijd totdat cashgeld verdween. Maar daar zijn de Nederlanders toch nog niet klaar voor, blijkt uit onderzoek van Capterra.

Uit het onderzoek, waar ruim zesduizend Europese consumenten voor werden ondervraagd, bleek dat 56 procent van de Nederlanders niet klaar is voor een cashloze maatschappij. Opvallend is dat Nederland meer behoudend denkt over een cashloze maatschappij dan de rest van Europa. Veel consumenten geven aan voorstander te zijn van cash betalingen omdat ze zo meer grip op hun uitgaven hebben.

De grootste zorg van respondenten met betrekking tot contactloos betalen is gebaseerd op de veiligheid daarvan. Er wordt veelal verwezen naar potentiële diefstal van de telefoon en digitale inbraak. Ondanks deze zorgen heeft de pandemie toch invloed gehad op de betaalgewoonten van consumenten: er wordt volop contactloos betaald. Voor een kwart van de respondenten is de coronacrisis een belangrijke reden om voor cashloze betaling te kiezen.

Foto: Unsplash