Eén op de drie Nederlanders slachtoffer van online shopping scam

Elke derde Nederlander is wel eens slachtoffer geworden van een online shopping scam, zo blijkt uit onderzoek van cybersecurity bedrijf NordVPN. De scams worden vooral mogelijk gemaakt wanneer de online consument persoonlijke informatie geeft in ruil voor extra korting. Nederland voert de lijst van onderzochte landen aan als het neerkomt op het overhandigen van irrelevante informatie om extra’s te verkrijgen.

Vooral mensen die al eens eerder opgelicht zijn lopen volgens NordVPN risico, omdat ze over het algemeen minder kennis van cybersecurity hebben en daarom makkelijker bereid zijn persoonlijke gegevens te overhandigen. In totaal is 94 procent van de respondenten die eerder slachtoffer was van oplichting nog steeds bereid ten minste een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken om een bonus, korting of gratis dienst te ontvangen.

Naast de vaker verzochte gegevens die Nederlands bereid zijn weg te geven, zoals woonadres (25 procent) of werkfunctie (19 procent), zou een deel van de Nederlanders (vier procent) zijn creditcardgegevens afstaan en een op de tien (tien procent) zou prijsgeven waar hij werkt. Zeven procent van de Nederlandse ondervraagden zou zelfs de naam van hun kinderen geven voor een extra koopje, zo deelt NordVPN.

Ruim een derde (35 procent) van de Nederlandse online consumenten zei in het onderzoek gebruik te willen maken van kortingen tijdens Cyber Monday, Black Friday of kerstuitverkopen. 37 procent moet hier nog over beslissen.