Eerste flagshipstore in Europa: Yeti opent in München

De Amerikaanse outdoor-leverancier Yeti opent zijn eerste flagshipstore in Europa. Sinds 12 juni biedt het merk zijn functionele uitrusting aan in het centrum van München. Aan de Georg-Kronawitter-Platz 2 betrekt het bedrijf een pand met een oppervlakte van ongeveer 150 vierkante meter.

In een verklaring licht het bedrijf de locatiekeuze toe: “München combineert een stedelijke sfeer, een hoge affiniteit met kwaliteit en de directe nabijheid van de natuur – van de Isar tot het hooggebergte.”

“De stad biedt daarmee de ideale omgeving voor Yeti, waarvan de producten niet alleen overtuigen door design, maar vooral ontworpen zijn voor intensief gebruik.”

Voor Yeti is de nieuwe flagshipstore naar eigen zeggen ‘veel meer dan alleen een winkelruimte’. De winkel maakt ‘het merk fysiek tastbaar’ en toont ‘waar Yeti voor staat: duurzame, hoogwaardige uitrusting voor mensen die producten niet na één seizoen vervangen, maar jarenlang willen gebruiken’, aldus het bedrijf.

Een kijkje in de Yeti-winkel in München Beeld: Yeti