Eerste Vabotti winkel opent najaar van 2022 in Tilburg

De eerste officiële Vabotti schoenenwinkel zal in het najaar van 2022 openen in Tilburg. Het is hiermee de derde winkel die ondernemers Hein en Axel van Bommel openen in Nederland. De ondernemers hebben nog twee andere winkels onder de naam Van Bommel.

De nieuwe Vabotti winkel zal ruim 500 vierkante meter beslaan. Er zal een assortiment aan schoenen van verschillende merken te verkrijgen zijn, waaronder VIA VAI, Xsensible, Paul Green, Magnanni, Santoni en Copenhagen. Als Van Bommel shop zal er daarnaast ook een uitgebreide collectie aan Van Bommel en Floris van Bommel schoenen te verkrijgen zijn.

Het is de derde winkel die wordt toegevoegd aan de winkelplint onder het Tilburgse stadhuis.