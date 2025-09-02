EK Retail heeft zijn intrek genomen in het nieuwe hoofdkantoor in Amersfoort

Het Nederlandse hoofdkantoor van EK Retail is gevestigd in Amersfoort. Het nieuwe pand, gelegen op Business Park De Hoef, werd op 1 september feestelijk geopend, zo kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

Het hoofdkantoor telt 3.800 vierkante meter, biedt plaats aan 250 medewerkers en huisvest de verschillende businessunits: EK Fashion, EK Living, EK Sport, EK Books en EK DIY.

EK Retail - CEO Martin Richrath (L) en CRO Gertjo Janssen (R) Credits: eigendom EK Retail

EK Nederland, toen nog Euretco, was eerst gevestigd in Houten en later in Hoevelaken. In 2015 werd het bedrijf onderdeel van de Duitse EK Servicegroup en in 2022 werd de naam gewijzigd naar EK Retail.

De Nederlandse retailserviceorganisatie werkt samen met ongeveer 1.500 zelfstandige ondernemers - waaronder bekende weidewinkels uit ons land - en franchisenemers van bekende formules zoals Intersport en Runnersworld.