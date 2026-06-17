Ensō breidt uit naar derde stad: Rotterdam

Het Amsterdamse vintage- en upcyclingconcept Ensō heeft een nieuwe winkel geopend in Rotterdam. Daarmee brengt het modemerk zijn totale winkelbestand op drie fysieke locaties in de Benelux.

De nieuwe vestiging bevindt zich aan de Pannekoekstraat 20A in Rotterdam. Net als in de bestaande filialen in Amsterdam (Elandsgracht) en Antwerpen (Lombardenvest) bestaat het aanbod in Rotterdam uit een selectie gecureerde (met de hand uitgezochte) vintage designerkleding en eigen upcycling-collecties.

Ensō werd in 2019 in Amsterdam opgericht door Andrea Garcia Señorans, met de focus op een circulaire en minimalistische benadering van mode. Het concept richt zich op het verlengen van de levensduur van kledingstukken om de ecologische voetafdruk van de mode-industrie te verkleinen.