EU legt AliExpress boete van 550 miljoen euro op voor verkoop verboden producten

Brussel - De EU legt maandag een boete van 550 miljoen euro op aan het Chinese e-commerceplatform AliExpress. De dochteronderneming van de gigant Alibaba staat de verkoop van illegale producten aan Europese consumenten toe, waaronder namaakkleding.

Het bedrijf AliExpress krijgt de sanctie voor het niet nakomen van zijn verplichtingen onder de Europese verordening voor digitale diensten (Digital Services Act, DSA). Dit volgt na meer dan twee jaar onderzoek door de Europese Commissie. De DSA verplicht het platform om ‘de risico's van de verkoop van illegale, gevaarlijke of namaakproducten op zijn platform zorgvuldig te beoordelen en te beperken’.

Dit is de hoogste boete die Brussel oplegt in het kader van de DSA sinds de invoering van deze invloedrijke wet in 2022. De Europese Commissie stelt met name dat het detectiesysteem voor verboden producten van AliExpress niet functioneerde bij de start van het onderzoek in maart 2024.

Het resultaat: “We hebben een groot aantal namaakproducten gevonden, maar ook gevaarlijk speelgoed en cosmetica, die zeer lang te koop bleven”, legt Henna Virkkunen, vicevoorzitster van de Commissie voor Digitale Zaken, uit aan journalisten.

Bovendien: “De boetes van AliExpress voor verkopers in overtreding waren niet effectief, omdat hun webshops nog lang actief bleven”, voegt ze eraan toe. Tot slot omzeilen kwaadwillende verkopers de controlesystemen voor productconformiteit zeer gemakkelijk, omdat de gespecialiseerde teams onderbemand zijn.

De sanctie verplicht de website om binnen drie maanden maatregelen voor te leggen aan de Europese Commissie om weer aan de DSA te voldoen, op straffe van dwangsommen.

Vorig jaar accepteerde de Europese uitvoerende macht nog maatregelen van de groep om verschillende tijdens het onderzoek vastgestelde tekortkomingen in der minne te schikken. Het waarschuwde de groep echter dat er een sanctie kon volgen voor deze andere overtredingen.

Dezelfde regels voor iedereen

In een parallel onderzoek legde de Commissie eind mei al een boete van 200 miljoen euro op aan Temu, een ander in Europa zeer populair Chinees platform. Ook dit was voor het toestaan van de distributie van illegale producten. Het bedrijf vecht deze sanctie aan. En X, het sociale netwerk van Elon Musk, kreeg eind 2025 een boete van 120 miljoen euro wegens het niet naleven van de transparantieverplichtingen van de DSA.

Deze nieuwe sanctie, aangekondigd op maandag, komt op een moment dat de EU de laatste maanden meer maatregelen neemt om haar markt te beschermen tegen de vaak als oneerlijk beschouwde Chinese concurrentie. Een voorbeeld hiervan is een belasting van minimaal drie euro op kleine pakketten die in de EU worden geïmporteerd. De Commissie verdedigt zich echter tegen de beschuldiging dat AliExpress vanwege zijn afkomst is gekozen.

“We voeren onderzoeken uit naar verschillende online platforms, waarvan vele in de Verenigde Staten zijn gevestigd, en vele andere in China, maar ook in Europa, en we houden geen rekening met hun afkomst, want iedereen die in Europa wil opereren, moet dezelfde regels respecteren”, benadrukt Henna Virkkunen. Een ander verkoopplatform van Aziatische oorsprong, Shein, ligt ook onder het vergrootglas van Brussel.