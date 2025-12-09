Europa verenigt zich tegen ultra-fast fashion: acht landen roepen Brussel op tot ‘versterkte’ mobilisatie

Acht Europese landen, onder leiding van Frankrijk, roepen de Europese Commissie en de lidstaten op tot een versterkte collectieve mobilisatie. Dit is een reactie op de systeemrisico's van e-commerceplatforms zoals Shein en concurrenten. De brief is maandag naar Brussel verstuurd.

“Wij roepen de Commissie op tot een krachtige en onophoudelijke mobilisatie rond de oneerlijke concurrentie van e-commerceplatforms uit derde landen,” aldus de ondertekenende landen: Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Hongarije en Polen.

Onderzoek en strengere sancties

De Europese Commissie heeft Shein al om informatie verzocht, een procedure die kan leiden tot een formeel onderzoek. Serge Papin, de Franse minister van Handel en initiatiefnemer van de brief, dringt aan op dit onderzoek.

Tijdens de ‘Raad voor Concurrentievermogen’ in Brussel op maandag, verklaarde de minister dat dit onderzoek “aangevuld moet worden met voorlopige maatregelen om de onbeheerste systeemrisico's van Shein en andere platforms te beperken”. Hij pleitte ook voor ‘aanvullende sancties’ in de ‘reeds lopende procedures tegen Temu en AliExpress’.

Gezien een mogelijke nieuwe mislukking op nationaal niveau, dringt Frankrijk aan op actie van de Europese Commissie. De Franse staat probeerde begin november tevergeefs Shein te schorsen via een administratieve procedure. De uitspraak van de rechtbank wordt op 19 december verwacht. De aanpak van systeemrisico's van grote platforms is een Europese bevoegdheid.

Douanecontroles en pakketbelasting

Ter bescherming van consumenten en bedrijven tegen ‘risico's’ zoals de verkoop van illegale producten of oneerlijke handelspraktijken, eisen de ondertekenende landen een strikte toepassing van de bestaande wetgeving, zoals de Digital Services Act (DSA).

Zij pleiten voor “gecoördineerde inspanningen (...) om de controles door” douane- en consumentenbeschermingsautoriteiten “te versterken”. Verder is er een oproep aan de Europese Commissie voor “een actieve rol” en een “herziening van de bestaande regelgeving”. Indien nodig moeten de “verplichtingen van online platforms” worden versterkt.

Tot slot roepen de ondertekenaars op tot “de invoering van een Europese belasting op pakketten met een lage waarde,” een maatregel die op nationaal niveau al gepland is, met name door Frankrijk. Ter herinnering: de ministers van Financiën van de EU keurden medio november de afschaffing van de douanevrijstelling voor kleine geïmporteerde pakketten goed. Deze maatregel kan al in het eerste kwartaal van 2026 van kracht worden.