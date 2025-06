Eurozone: Omzet in de detailhandel stijgt licht

De detailhandelsomzet in de eurozone is in april licht gestegen.

De omzet klom met 0,1 procent ten opzichte van de vorige maand, zo meldde het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag in Luxemburg. Economen hadden een sterkere stijging van nul komma twee procent verwacht.

De omzet was in maart echter met een naar boven bijgestelde 0,4 procent gestegen. Aanvankelijk was er nog een daling van 0,1 procent vastgesteld.

Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar steeg de detailhandelsomzet in april met 2,3 procent. Hier werd een plus van 1,5 procent verwacht.