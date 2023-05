Even binnenkijken: De Peek & Cloppenburg Conscious Store in Berlijn

“Not perfect, but better every day”, zo luidt de slogan van de nieuwe 3.000 vierkante meter grote ‘Conscious Fashion Store’ van Peek & Cloppenburg Düsseldorf in Berlijn die een nieuwe winkelervaring biedt op het gebied van duurzamere mode.

Op de Potsdamer Platz gebeurt van alles. Het winkelcentrum Playce vervangt in september 2022 de Potsdamer Platz Arkaden met een nieuw concept. Winkelen moet hier fun and games zijn, vandaar het nieuwe begrip ‘play and place’. Peek & Cloppenburg Düsseldorf heeft zich bij dit concept aangesloten en brengt met zijn ‘Conscious Fashion Store’ niet alleen een nieuw component in Potsdamer Platz, maar ook in zijn eigen portfolio. In de kern gaat het om duurzaamheid, leren, vertrouwen scheppen en een community bouwen.

Beeld Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

FashionUnited wordt verwelkomd door Head of Sustainability, Lena Böringschulte, General Sales Manager, Thimo Schwenzfeier, en Manager Corporate Communications, Lucas Hermanns. Er moet nog het een en ander gebeuren voor de opening op 19 mei, maar al met al lijkt de winkel aardig klaar. De roltrappen rollen, maar de liften moeten nog worden verwijderd, zoals Schwenzfeier uitlegt, en de planten voor de langwerpige tuinen ontbreken nog. Bij de ingang staan een paar naakte mannequins in de rij die nog aangekleed moeten worden met de looks uit de campagne, die in bewegende beelden te zien zijn op een LED-wand achter de roltrappen.

De winkel heeft een open ontwerp. Bij de ingang op de begane grond, waar gelijk de herencollectie te beschouwen is, bevindt zich een zogenaamde ‘soft shop’ van het merk Knowledge Cotton. “Het verschil met shop-in-shop of brand shops, is dat het onze eigen meubels zijn en niet die van de leverancier”, legt Böringschulte uit. De keuze voor deze shoft shops, die de hele winkel vormen, komt voort uit het duurzaamheidsconcept. Dit biedt flexibiliteit om desgewenst op elk moment om te bouwen en te vervangen en verlengt de levensduur van het meubilair. Zelfs de merknaam van de winkel is niet permanent geïnstalleerd, maar wordt op de muur gestraald en kan dus op elk moment worden veranderd.

Duurzamere merken ontmoeten bestaande merken

Schwenzfeier noemt de merkenmix ‘een symbiose van relatief uitgesproken duurzamere merken en de gevestigde voorraadmerken van P&C en hun duurzamere producten of assortimenten’. Naast Knowledge Cotton is er Armed Angels met een groot assortiment, maar ook Marc O'Polo, Boss, Replay, Drykorn en P&C's eigen merk Jake*s Studio - "aangepast aan de verwachtingen van P&C-klanten" en de eisen die het huis stelt aan duurzaamheid. Een uitzondering is het merk Vaude, dat als outdoormerk misschien wat onbekend is voor P&C-klanten, maar qua duurzaamheid heel goed in het assortiment past.

Peek & Cloppenburg Düsseldorf gebruikt een keurmerkcatalogus om duurzamere producten te selecteren, zo legt Böringschulte uit. Haar team probeert transparantie en vertrouwen te creëren met het eigen label, omdat de meeste klanten geen duidelijk beeld hebben van de jungle van duurzaamheidslabels: “‘We Care Together’ is het initiatief voor duurzaamheid voor de hele P&C Group, inclusief Anson's en Magasin du Nord", legt ze uit, "We willen duurzaamheid begrijpelijker maken voor klanten.” Daarom zijn categorieën als 'Gerecycled', 'Biologisch' en 'Verantwoord' geïntroduceerd. De inkoop voor de Conscious Store wordt centraal beheerd door de inkopers in Düsseldorf, die voortdurend in contact staan met de afdeling duurzaamheid.

Een verdieping lager bevindt zich de afdeling damesmode. Modemerk Lanius trekt klanten aan bij de ingang, terwijl ook Ecoalf, Save the Duck, Armed Angels en Marc O'Polo er te vinden zijn. Achterin afdeling bevindt zich achter glas het showatelier, waar prints, borduursels en naaiwerk kunnen worden gemaakt. Klanten kunnen hier hun kleding laten personaliseren, veranderen of repareren. Daarnaast is een atelierruimte met een lange tafel en blauwe krukken. "We gaan hier workshops houden, bijvoorbeeld een open naaicafé, Do it Yourself of upcycling workshops", zegt Schwenzfeier.

Nog een verdieping lager, wordt gekenmerkt door een jongere en uniseks doelgroep. Dat je je nu in de voormalige parkeergarage bevindt, blijkt uit de kolommen die het vroegere verlaagde plafond markeren. Merken als Calvin Klein, Champion, Lacoste en het eigen Review-label worden hier gepresenteerd. Daarnaast is er een concessiegedeelte van de tweedehandswinkel 'Vintage & Rags', die onder meer gespecialiseerd is in T-shirts en hoodies uit de VS. Er is ook een ruimte voor lezingen en presentaties die door een gordijn kan worden afgescheiden. Wanneer er geen evenement plaatsvindt, worden de gebogen stoelen van de oranje-rode tribune bezet door Flamingo- en Moeder Aarde-sneakers.

Al met al lijkt de winkel een goede stap in de richting van een heroriëntatie die grote winkelketens als P&C dringend nodig hebben. Want coole conceptstores en direct-to-consumer merken trekken de jongere generaties op een meer betrokken en ambitieuze manier naar zich toe, dan warenhuizen - dat is ook in Düsseldorf voelbaar. De Conscious Fashion Store zou de weg kunnen wijzen voor de toekomst van Peek & Cloppenburg en haar winkellocaties: "Dit is een van de mogelijke concepten voor de toekomst", aldus Schwenzfeier. "We willen laten zien wat nu al mogelijk is."