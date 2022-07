Extreme hitte: winkeliers zien het als uitdaging of kans

Door de extreme hitte zijn de winkelstraten vrijwel uitgestorven. Of toch niet? Mensen die de zinderende winkelstraten op gaan, kunnen voor een dichte deur komen te staan. Heel wat winkeliers houden hun deuren vandaag gesloten. Andere retailers zien de hitte juist als kans. Want waar is het met die hitte nu beter toeven dan in een winkel met airco?

In het noorden van Nederland stijgen de temperaturen vandaag tot zo’n 36 graden. De Noordelijke provincies - Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen - hebben te maken met code geel: ‘mogelijk kans op gevaarlijk weer’. In de rest van het land is de situatie nog een graadje erger. Daar zal het kwik volgens de KNMI zelfs tot 39 graden stijgen. In oost-, midden- en zuid-Nederland geldt vandaag code oranje dat waarschuwt voor ‘gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’.

Wat betekent dat voor de winkeliers? Aan de ene kant nemen veel kleding- en schoenenwinkels het zekere voor het onzekere. Ze blijven vandaag dicht of sluiten vroeg in de middag. Zo ia in dagblad BN De Stem te lezen dat veel winkels in de Bredase binnenstad vanwege de extreme hitte gesloten blijven. Op veel etalages hangen briefjes met mededelingen als “In verband met de warmte zijn we dinsdag 19 juli gesloten”. Eén van die Bredase ondernemers is Elisa Huisveld, eigenaresse van Moody’s Musthaves. “We weten al dat het heel rustig wordt”, zegt ze in BN De Stem, “Dus hebben we besloten om dicht te blijven. Woensdag zijn we natuurlijk gewoon weer open.”

Ook in de Gorcumse binnenstad blijven veel winkels dicht, meldt het AD. Het dagblad geeft consumenten het advies om voordat ze op pad gaan, eerst even te checken of een winkel wel open is. Uit andere plaatsen in Nederland komen soortgelijke berichten.

Paul te Grotenhuis van InRetail meldt dat er ook veel winkeliers zijn die wel open blijven. “Wie airconditioning heeft is blij”, zegt hij. “Veel personeelsleden gaan dan juist graag aan het werk. We zien dat deze winkels actief op social media melden dat ze airco hebben en dat ze open zijn. Andere winkels besluiten zo hier en daar wat eerder dicht te gaan of helemaal dicht te blijven. Voor de winkels die open gaan, geldt over het algemeen dat er extra pauzes worden ingelast voor het team en dat slepen met zware dozen en ander lichamelijk werk vandaag wordt vermeden.”

Een rondje Facebook levert de volgende mededelingen op. Van Wibra Dedemsvaart: “Even ontsnappen aan de hitte? In onze winkel hebben wij airconditioning. Je kunt dus lekker winkelen in een heerlijk, koele winkel! Er zijn nog enkele ventilatoren en mobiele airco's te koop!” En, van Sanzz Mode en Tassen uit Varsseveld: “In verband met de hitte hebben wij besloten om vandaag(dinsdag) de winkel een dagje dicht te houden. Alle bestellingen online gaan uiteraard gewoon door. Woensdag de 20e staan we graag weer voor jullie klaar.”

Geschreven door Judith Munster