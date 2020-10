Eye Wish Opticiens uitgeroepen tot ABN AMRO Retailer of the Year the Netherlands

Eye Wish Opticiens is dit jaar uitgeroepen tot Abn Amro Retailer of the Year the Netherlands 2020/2021, zo wordt vermeld in een persbericht. Het bedrijf sleepte ook de titel Abn Amro Beste Winkelketen van Nederland in de wacht.

De Webshop Award werd gewonnen door Zooplus, de Retail Executive of the Year werd uitgereikt aan Frits van Eerd van de Jumbo. Het managementteam van Zeeman won de vakprijs Retail Managementteam of the Year prijs en de duurzaamheidsprijs is gewonnen door MUD Jeans. De winnaars werden bekendgemaakt via een online event.

Op het overall-event van de ‘Abn Amro Retailer of the Year’ verkiezingen kregen de aanwezige retailers de kans om het oordeel van de jury te beïnvloeden door hun stem uit te brengen op één van de drie genomineerden. Het juryoordeel bepaalde voor 50 procent de uitslag van de prijs. De overige 50 procent is door stemmen bepaald.

Voor de uitreiking kozen bijna 240.000 consumenten uit meer dan 500 retailers hun favoriete winkelketens en webshops. "We zijn ontzettend blij en trots dat we beide awards hebben gewonnen, dankzij de stem en waardering van zoveel consumenten. Dit bevestigt dat we — ook tijdens deze uitdagende periode — onze klanten de beste oogzorg bieden. Veilig en vertrouwd", aldus Karin Swinkels, Retail Directeur Eye Wish.

Eye Wish werd in september binnen de categorie Optiek ook al verkozen tot Beste Winkelketen van Nederland.