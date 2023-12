Fashion & Cosmetics E-commerce: Logistiek zelf regelen of uitbesteden?

Het merendeel van alle online aankopen wordt op fashion webshops gedaan. Niet zo gek dus dat voorraden snel op kunnen raken. Daarnaast verkopen niet alle fashion items even snel en wordt er van de ene maat meer verkocht dan de ander. En dan hebben fashion webshops ook nog eens te maken met een hoog retourpercentage! Naast fashion webshops zijn ook cosmetica webshops booming; vooral influencers starten steeds makkelijker een webshop met persoonlijke verzorgingsproducten. Ook hier kleven logistieke nadelen aan, zoals de (vaak grote) diversiteit in producten en de houdbaarheid van de producten. Ook de opslag is belangrijk; het mag niet te koud of te warm zijn, anders tast het de kwaliteit van het product aan...

Wellicht heb je zelf een fashion of cosmetica webshop of ken je iemand uit je netwerk en herken je deze logistieke problemen. Het logistieke proces is een gedeelte van een webshop welke vaak hoofdpijn bezorgd. Opmerkelijk is dan ook dat juist fashion en cosmetica webshops er nog vaak voor kiezen om het logistieke proces zelf te blijven regelen. En de reden waarom dat dit nog op deze manier wordt gedaan is zonde; Het komt namelijk vaak door onwetendheid over de andere opties die er zijn. Om die reden leggen we je hieronder uit welke andere opties er zijn, zodat je een beter overzicht hebt van de verschillende mogelijkheden.

Credits: Monta

Zelf Fulfilment Beheren: Wanneer is dit de Juiste Keuze?

Kleine webshops, met minder dan 300 bestellingen per maand, kunnen baat hebben bij het zelf beheren van fulfilment. Dit biedt controle en flexibiliteit zonder de complexiteit van grotere logistieke operaties. Echter, naarmate het aantal bestellingen toeneemt, worden de complexiteit en kosten van zelfbeheer aanzienlijk hoger. Vaak ontstaat er dan ook een drempel om door te kunnen groeien, omdat je simpelweg te veel tijd kwijt bent aan het inpakken en opsturen van de items.

Uitbesteden van Fulfilment: Een Strategische Zet voor Groei

Bij een volume van meer dan 300 bestellingen per maand, of bij ambitieuze groeiplannen, kan het uitbesteden van fulfilment voordelig zijn. Door de verwerking en verzending van orders door een andere partij te laten doen, kan er meer tijd geïnvesteerd worden in zaken als sales en marketing. Zo kan een webshop nóg sneller groeien! En via software van een fulfilment partij blijven de orderstatussen altijd inzichtelijk, zodat er toch een bepaalde mate van controle is. Al zit dat over het algemeen wel goed, wanneer je dit aan een specialist overlaat is het vaak nog betrouwbaarder dan om het zelf te blijven doen. Dat is immers ook niet waar de kracht van een fashion of cosmetica merk ligt. Daarnaast bieden gespecialiseerde logistieke partners zoals Monta ook extra fulfilment diensten waar een webshop gebruik van kan maken, zoals slim voorraadbeheer, efficiënte verwerking van retouren en gestroomlijnde checkout-processen. Deze diensten zijn van grote waarde voor het schalen van e-commerce activiteiten en verbeteren de klantbeleving en operationele efficiëntie.

Credits: Monta

De Rol van WMS in E-commerce Succes

Voor webshops die hun eigen magazijnen willen behouden, is een Warehouse Management System (WMS) essentieel om het logistiek proces goed geregeld te hebben en ook bij piekmomenten de orderverwerking onder controle te houden. Een goed WMS biedt diepgaande data-inzichten en kan gekoppeld worden aan hardware-oplossingen waardoor het orderpick systeem zo optimaal en efficient mogelijk kan worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan looproute-optimalisatie en uitsorteer-muren; zo kun je een groot aantal verschillende orders picken in één snelle route door het magazijn, en vervolgens de orders met behulp van de uitsorteer-muren uitsplitsen per consument. Dergelijke systemen verhogen niet alleen de efficiëntie van magazijnoperaties, maar bieden ook waardevolle inzichten voor voorraadbeheer en orderverwerking.

Credits: Monta

Wanneer je beslist om gebruik te maken van een WMS, dan is het interessant om te kijken naar een WMS van een fulfilment partij, omdat deze magazijnsoftware dan ook binnen de fulfilment partij zelf gebruikt wordt. Daardoor zijn dit type WMS vaak extra betrouwbaar, omdat er extra IT capaciteit op zit om de kwaliteit ervan te bewaken. Monta’s magazijnsoftware is hier een goed voorbeeld van.