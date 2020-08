FNV: Anderhalve meter afstand moet prioriteit zijn van grote winkelketens

De FNV roept op tot een anderhalvemeteroffensief: grote winkelketens en supermarkten moeten zich harder maken voor het handhaven van de anderhalve meter afstand.

Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder in de winkelstraat, neemt de Bijenkorf als voorbeeld: “Het sluiten van de Bijenkorf schrikt ons allemaal op. Laat dit ook een moment zijn om zowel werkgevers, werknemers en klanten ervan te doordringen dat de anderhalve meter écht gehandhaafd moet worden.” Volgens Vermeulen zijn er al veel klachten van winkelmedewerkers binnengekomen bij de FNV, voornamelijk over het feit dat werkgevers niet genoeg energie stoppen in het handhaven van de anderhalve meter afstand.

Werkgevers zijn verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Medewerkers van winkels en distributiecentra zien dat allerlei stappen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er anderhalve meter afstand wordt genomen, zoals het plaatsen van stickers en pijlen in de winkels. Maar alleen dat is niet genoeg: er moet ook handhaving bij komen. Dit kan in de vorm van beveiligers die klanten wijzen op het houden van genoeg afstand, of werknemers die winkelend publiek en collega’s aanspreken. Ook vindt de FNV het belangrijk dat werknemers in gesprek gaan met hun werkgevers. “We vinden het heel belangrijk dat winkels daar samen met werknemers over in gesprek gaan. Een goede maatregel is bijvoorbeeld een maximum aantal klanten binnenlaten, waarna beveiligers de deur dicht kunnen houden als het te druk wordt. Andere winkels kunnen daar veel van leren,” aldus Vermeulen.

Gelukkig zijn er enkele grote winkelketens die wél veel maatregelen nemen. Zo ziet de FNV veel inspanningen voor veilig werken en winkelen bij de Bijenkorf en Ikea, dat verdient volgens hen een compliment. Voor werknemers die niet weten hoe ze dit moeten aankaarten bij hun werkgevers, geeft het FNV advies. “Bespreek het met collega’s en vraag gezamenlijk een gesprek aan met jullie leidinggevende. Wij willen heel graag dat werkgevers en werknemers hier samen uit komen.”