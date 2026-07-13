Frame opent eerste Nederlandse winkel en zet Europese expansie voort

Het in Los Angeles opgerichte modemerk Frame heeft zijn eerste winkel in Nederland geopend, meldt WWD. De flagshipstore bevindt zich aan de P.C. Hooftstraat 116 in Amsterdam. Daarmee zet het Amerikaanse modelabel een volgende stap in zijn expansiestrategie.

Volgens CEO Silvia Merati is de nieuwe boutique meer dan alleen een winkel. "Elke winkel biedt ons de kans om de identiteit van Frame tot leven te brengen. Door architectuur, kunst en zorgvuldig geselecteerde objecten samen te brengen, creëren we een inspirerende omgeving waarin bezoekers het merk op een andere manier kunnen ervaren", zegt zij tegen WWD.

De winkel is ontworpen in samenwerking met de Parijse interieurstudio Flora Byk. Het interieur combineert Scandinavisch modernisme met lichte houtsoorten, vintage meubels en kunstwerken van gerenommeerde ontwerpers, onder wie Josef Hoffmann, Richard Riemerschmid, Hendrik Wouda, Ignazio Gardella, Josef Frank, Paul McCobb en Jacques Adnet.

Voor de inrichting werkte Frame samen met designgaleries als Morentz, Side Gallery, Jacques Lacoste en Fundamente uit Rotterdam. De geselecteerde meubels en kunstobjecten zijn gekozen vanwege hun vakmanschap, herkomst en historische waarde.

Focus op Europese groei

De opening van de Amsterdamse winkel sluit aan bij de Europese groeistrategie van Frame. Zoals FashionUnited UK eerder berichtte, wil het Amerikaanse modemerk zijn omzet in de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) binnen drie jaar meer dan verdubbelen naar 60 miljoen dollar (circa 52 miljoen euro). Om die groei te realiseren zet Frame onder meer in op uitbreiding van zijn eigen winkels, e-commerce, concessies en wholesale.