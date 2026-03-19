Frankrijk: Sarenza opent eerste fysieke winkel

De Franse online schoenen- en kledingretailer Sarenza opent op 8 april zijn eerste fysieke winkel in Angers, Frankrijk. Dit maakt het bedrijf woensdag bekend in een verklaring.

Deze allereerste winkel, genaamd ‘Sarenza studio’, komt in het winkelcentrum l'Atoll Angers. De winkel biedt een selectie dameskleding, schoenen en accessoires.

Het aanbod omvat verschillende merken uit de premiumdivisie van de Beaumanoir-groep, het moederbedrijf van Sarenza, zoals Morgan en Caroll. Daarnaast zijn er eigen merken van Sarenza.com, zoals Georgia Rose, en ongeveer twintig gastmerken, waaronder Lacoste, Levi's en Vanessa Bruno.

Deze lancering is onderdeel van “de ontwikkelingsstrategie van de Beaumanoir-groep, die voortbouwt op de expertise en het succes van haar multibrand-model via retailers als Vib's, La Halle en Boardriders,” aldus Thomas Beaumanoir, de adjunct-directeur van de groep.

Een tweede winkel opent in mei in Sainte-Geneviève-des-Bois, Frankrijk. De Franse prêt-à-porter specialist Beaumanoir-groep, gevestigd in Bretagne, nam de e-commerce retailer in november 2022 over van Monoprix om zijn online aanbod uit te breiden.