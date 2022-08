Frans merk Sézane komt voor het eerst fysiek naar Nederland met een pop-up

Het Franse modemerk Sézane strijkt dit najaar neer in Amsterdam met een pop-up midden in de hoofdstad. Dit is de eerste keer dat het merk een fysieke aanwezigheid heeft in Nederland.

Net als elke Sézane boetiek, is de ruimte op de Utrechtsestraat 30 ontworpen om aan te voelen als een 'droomappartement in Parijs', zo is te lezen in een persbericht. Het zal ook een eerbetoon zijn aan de cultuur van Amsterdam en de inwoners van de stad. In de pop-up van Sézane worden de najaarscollecties van het Franse merk verkocht, net als sieraden, schoenen en tassen van het merk. Er zullen ook opties voor mannen zijn van het zustermerk van Sézane, Octobre Editions, waarvan een speciale selectie later in het najaar ook beschikbaar zal zijn.

Elke opening buiten de thuismarkt Frankrijk wordt benaderd met hetzelfde doel, aldus het persbericht: 'intieme en unieke ruimtes openen die aanvoelen als thuis en die Parijs een beetje dichter bij zijn klanten brengen.'

Oprichter Morgane Sézalory vertelt in het persbericht dat het merk zal samenwerken met onafhankelijke Amsterdamse bedrijven en lokale vakmensen zodat de 'pop-up een samensmelting is van iconische Parijse stijl en het coolste lokale talent.'

De Sézane pop-up is vanaf vrijdag 2 september 2022 op de Utrechtsestraat 30 te bezoeken in Amsterdam. Voor nu is de planning dat de pop-up tien maanden blijft.

Sézane heeft negen winkels in Frankrijk en is al een tijdje bezig met een internationale expansie. In april 2020 opende de eerste fysieke winkel van het merk in Madrid en Sézane opende onlangs twee nieuwe tijdelijke adressen in Los Angeles en in Barcelona. Sézane heeft ook een winkel in New York en Londen.

Sézane maakt deel uit van een verzameling Franse merken uit het middensegment, zoals Sandro, Maje en Claudie Pierlot. De prijzen variërend van 100 euro voor vesten tot 150 euro voor jurken en 300 euro voor handtassen. De grootste markten op het gebied van inkomsten zijn voor Sézane momenteel: Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.