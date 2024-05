Frans merk Ysé stapt voor het eerst over de grens naar België

Frans modemerk Ysé heeft de aanwezigheid in Frankrijk al recent versterkt met nieuwe winkels in Parijs, Vincennes en Lille en nu heeft het lingeriemerk haar zinnen gezet op België. Het merk heeft namelijk de eerste internationale winkel geopend in het land, zo blijkt op de Instagram-pagina van het merk

Ysé is aangekomen in Brussel en is neergestreken op 6 rue Jean Stas. Om zijn eerste stappen in het buitenland te markeren, vestigt het merk zich in een van de belangrijkste wijken van de Belgische hoofdstad, Sint-Gillis, bekend om zijn levendige sfeer en onafhankelijke galeries

De winkel van 60 vierkante meter is in lijn met de Franse vestigingen van het merk. Het heeft een intieme sfeer, met comfortabele roze banken en grote paskamers. In de winkel vind je het kenmerkende kanten ondergoed van het merk, transparante bodysuits, een reeks zomerse bloemenprints en een selectie badmode.