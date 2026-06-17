Frans warenhuis BHV Marais stopt met samenwerking Shein

Nieuwe wending bij BHV: het Parijse warenhuis krijgt een nieuwe exploitant en stopt de controversiële samenwerking met Shein om merken en klanten terug te winnen. Een project dat door politici wordt toegejuicht, maar dat de ‘uitgeputte’ werknemers nauwelijks geruststelt.

Société des grands magasins (SGM), mede opgericht door Frédéric Merlin, kondigde dinsdag de verkoop met verlies aan van de goodwill van het historische Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV Marais). Het warenhuis, in 2023 overgenomen, wordt verkocht aan een aantal directieleden. Onder hen is Karl-Stéphane Cottendin, voormalig algemeen directeur van BHV en de SGM-groep, die zijn functie neerlegt.

Samen met Valérie Chaleyssin, marketingdirectrice van BHV Marais, artistiek directeur Medy Ty en HR-directrice Élodie Nho, wil de voormalige rechterhand van Frédéric Merlin de 170 jaar oude Parijse instelling heroriënteren op haar ‘historische kernactiviteit’: het huis (doe-het-zelf, decoratie, meubels...).

Deze aankondiging betreft ook BHV Parly 2 in Yvelines, maar niet de zeven BHV-winkels in de provincie (voormalige Galeries Lafayette). Deze blijven onder het beheer van SGM. Vijf daarvan hebben dit jaar het Aziatische ultra-fast fashionmerk Shein verwelkomd.

De samenwerking met Shein bestempeld als ‘strategische fout’

De opening in november van de eerste permanente fysieke winkel van het Aziatische platform Shein in BHV Marais, dat wordt beschuldigd van het vernietigen van de Franse detailhandel, veroorzaakte grote opschudding. Het versnelde ook het vertrek van merken als Dior, Sandro en Guerlain. Zij waren afgeschrikt door de opeenstapeling van onbetaalde rekeningen of de samenwerking met Shein.

Dit ‘experiment’ heeft het warenhuis verre van nieuw leven ingeblazen en was ‘een strategische fout’, erkent Karl-Stéphane Cottendin tegenover AFP en andere journalisten. Voor hem is Shein ‘idealiter’ voor Kerstmis vertrokken. Dit tot tevredenheid van de nieuwe burgemeester (PS) van Parijs, Emmanuel Grégoire, die het op X als ‘uitstekend’ nieuws verwelkomde.

Minister van Handel Serge Papin is ook verheugd over ‘het einde’ van de samenwerking. “Dit platform respecteert onze regels niet”, benadrukt hij. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren in Frankrijk voor meer dan 210 miljoen euro aan boetes opgelegd gekregen. Aan de vooravond van een gemengde paritaire commissie over de ‘anti-fast fashion’-wet, stelt LR-parlementslid Antoine Vermorel-Marques dat Shein ‘nu het Franse internet moet verlaten’.

Frédéric Merlin erkent ‘fouten’ te hebben gemaakt, prijst de ‘serieuze aanpak’ van de kopers en verdedigt zijn acties. “Ik heb gevochten” voor BHV, dat “moest sluiten” voor de overname van Galeries Lafayette in 2023, maar “de operatie is ontspoord”, zegt hij.

Oorspronkelijk zou SGM ook het vastgoed van BHV overnemen, dat sinds januari eigendom is van het Canadese fonds Brookfield. Het bedrijf moest hier echter van afzien nadat de Banque des territoires zich dit najaar terugtrok vanwege de samenwerking met Shein. Vanaf dat moment werd dit dossier ‘een strategische anomalie’ voor SGM, vertelt Frédéric Merlin. Hij ‘accepteert’ dat zijn naam ‘misschien’ ‘een handicap’ is geworden voor BHV, waar hij ‘een beetje onrust heeft gezaaid’.

Een verkoop met verlies bestempeld als ‘verantwoorde daad’

“Onder deze omstandigheden vertrekken” is “een verantwoorde daad” met betrekking tot “mijn andere activa”, benadrukt hij. Hij noemt de “15 miljoen euro” die sinds “het begin van het jaar” in BHV is geherinvesteerd.

De dertiger wil zich nu concentreren op de BHV-winkels in de provincie. Deze zullen ‘misschien’ van naam veranderen. De ‘contractuele verplichtingen’ met Shein, die volgens hem minder verdeeldheid zaaien dan in Parijs, zullen worden ‘gerespecteerd’ voordat er ‘op termijn’ een evaluatie plaatsvindt.

In Parijs moet het nieuwe team aan het roer onderhandelen met de Aziatische gigant over diens vertrek. Ook moet er onderhandeld worden met verhuurder Brookfield, die meer dan zestig procent van de ruimte zou terugkrijgen voor herontwikkelingsprojecten, waaronder een mogelijk hotel. “De verdeling van de oppervlakte moet nog opnieuw worden besproken” in “het belang van BHV”, aldus Karl-Stéphane Cottendin.

Hij ontkent een reorganisatieplan en merkt op dat een ‘aanzienlijk deel van het kapitaal’ zal worden opengesteld voor de ongeveer 700 werknemers van BHV in de regio Île-de-France. Maar de werknemers ‘zijn uitgeput’ na een ‘zoveelste ommekeer’ die ‘te veel onzekerheden’ met zich meebrengt, betreurt hun vakbondscomité in een verklaring.

“Een toverstaf is niet genoeg om BHV te redden”, waarschuwt het comité. Het eist “garanties en duidelijke antwoorden over de financiering van de operatie”. De stad Parijs “blijft zeer alert” op het “behoud van banen”, verzekert Nicolas Bonnet-Oulaldj, de wethouder voor werkgelegenheid, aan AFP.

Shein en Brookfield, benaderd door AFP, hadden dinsdagmiddag nog niet gereageerd.