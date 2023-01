Franse modegroep SMCP creëert een opleiding om het verkoopvak ‘opnieuw betoverend te maken’

Sinds enkele jaren worstelen recruiters met het vinden van toekomstige retailverkopers en managers. Geconfronteerd met deze spanning in de detailhandel gaan sommige detailhandelaren de uitdaging aan. Dat is het geval voor de SMCP Group: het moederbedrijf van de confectiemerken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac start een eigen opleiding en wil het beroep van verkoopadviseur "herlanceren". FashionUnited legt het uit.

De merkwinkels van de SMCP-groep zijn gericht op het toegankelijke luxesegment en bevinden zich overal ter wereld, van Hong Kong tot New York, via Parijs en Shanghai. Dit distributienetwerk omvat meer dan 1.600 verkooppunten en meer dan 6.000 werknemers. Maar zoals vele andere spelers in de kledingsector wordt de Franse groep geconfronteerd met het probleem van de aanwerving.

"We hebben een echte uitdaging in het aantrekken van mensen die carrière willen maken in de detailhandel", legt Christelle Sanchez, hoofd Diversiteit en Inclusie bij SMCP, uit aan FashionUnited. Dit probleem van een tekort aan kandidaten heeft de kledinggroep ertoe gebracht zich op dit vraagstuk te bezinnen.

SMCP over retail lab: Mensen zoeken die misschien niet naar ons zouden durven komen

Het antwoord werd gevonden tijdens een hackathon die eind november 2021 werd georganiseerd en waaraan 31 vrijwillige deelnemers deelnamen. Als antwoord op de vraag die tijdens het evenement werd gesteld, namelijk "hoe beroepen in de detailhandel te stimuleren in het licht van de MVO-uitdagingen", stelden de twee winnende teams voor een specifieke opleidingsacademie voor SMCP op te richten.

Zoals Christelle Sanchez uitlegt, was het idee "om mensen te gaan zoeken die misschien niet naar ons toe durven te komen, of die ver van een baan af staan door een ongeluk in hun carrière, of omdat ze gewoon niet in het klassieke schoolkader passen". Uit dit concept is het "SMCP Retail Lab" ontstaan, waarvan de eerste klas op 30 januari 2023 van start gaat.

Om dit opleidingsprogramma op te zetten, hebben de 12 leden van het projectteam - bestaande uit deskundigen uit verschillende delen van de groep en deelnemers aan de hackathon - een proefproject ontwikkeld op basis van de functie van verkoopadviseur, waarbij de vaardigheden van morgen worden toegevoegd.

"We willen de waarde van deze baan vergroten," zegt Christelle Sanchez. "De meeste mensen denken dat dit werk makkelijk is. Maar het is een zeer complexe baan omdat je dagelijks te maken hebt met mensen die je niet kent. Je moet weten hoe je moet communiceren, de persoonlijkheid van klanten herkennen en begrijpen, silhouetten voorstellen, enz. We zullen steeds meer behoefte hebben aan vaardigheden die nu nog niet in de opleidingen worden aangeboden en die te maken hebben met omnichanneliteit, klantenservice en het gebruik van internet.”

De cursus wordt georganiseerd als een sandwichcursus in Parijs en biedt studenten een erkend certificaat dankzij de integratie van partnerschappen met Ema Sup Paris, een school gespecialiseerd in luxe- en schoonheidsberoepen, en het Institut Français de la Mode (IFM). De 480 lesuren worden gespreid over een jaar en vinden hoofdzakelijk plaats in de lokalen van Ema Sup. De dagen in het bedrijf zullen worden besteed aan de merken van de groep.

De 24 studenten in de eerste klas volgen een training voor omnichannel verkoopadviseurs, waarvan de inhoud op maat is gemaakt. Het is gebaseerd op een cursus van het gespecialiseerde opleidingscentrum en wordt verrijkt met seminars in het Institut Français de la Mode die gericht zijn op het verstrekken van kennis over de modecultuur, het product en nieuwe consumptiewijzen met de nadruk op MVO-kwesties. Daarnaast zullen er door SMCP gecreëerde en door interne medewerkers van de groep geleide capsules zijn over verschillende thema's zoals: visual merchandising, clienteling, enz.

Als beginnend certificeringsopleidingscentrum begon het bedrijf vanaf nul met de opbouw van het project. Het werk van het twaalftal betrokkenen bestond er met name in een innovatief aanwervingstraject uit te stippelen, dat sterk afweek van wat de groep gewoonlijk doet.

Romain Chazette, Talent Acquisition Manager voor de SMCP Groep, zegt: "Het was voor ons duidelijk dat we geen klassiek kandidatentraject gingen aanbieden omdat we een ander doel wilden aanspreken. We hebben daarom geprobeerd een sourcing gateway op te zetten die disruptief moest zijn. We wilden nieuwe kanalen testen om potentiële kandidaten te werven en zo kwamen we op sociale netwerken die niet specifiek voor professionals zijn, zoals Instagram, Snapchat, Tiktok, Facebook of Spotify. We hebben sponsoracties opgezet om de lancering van deze SMCP-ervaring en -opleiding te promoten."

Na deze campagne vond de werving van kandidaten op de volgende manier plaats: belangstellenden werden uitgenodigd voor webinars waarin de inhoud van het opleidingsprogramma werd gepresenteerd, gevolgd door een selectie-evenement dat op 6 januari 2023 in de Parijse showroom van het merk Maje zal plaatsvinden. Op het programma van deze dag staan vijf workshops gepland.

Maar waar het team een verschil wil maken is de evaluatie van de kandidaten. Het is de bedoeling dat de selectie "volledig inclusief" is, legt Sanchez uit: "We vragen niet naar een CV of bijzondere ervaring. We gaan gewoon de motivatie en modevaardigheden van de kandidaten beoordelen. Daarvoor willen we echt gezelligheid, vertrouwen en plezier creëren, zodat elke aanwezige zijn persoonlijkheid kan tonen, wat hem of haar anders maakt. We willen dat het iets heel anders wordt. De enige selectieregel is dat je ouder dan 18 jaar moet zijn. Daarna staan we echt open voor alle persoonlijkheden. Dit maakt deel uit van de MVO-uitdaging. We willen alle mensen vinden die voor ons willen werken, ongeacht hun achtergrond en het leven dat ze vroeger hebben gehad.”

Na deze eerste actie sluit SMCP de deur niet voor het creëren van andere leertrajecten en noemt met name interne opleidingsmodules die op deze opleiding zijn geïnspireerd. "Cursussen om onze beste talenten te blijven ontwikkelen, zodat ze bij ons willen blijven", stelt Sanchez zich voor, die ook de kwestie van territorium en internationaliteit noemt. SMCP Retail Lab is dus voorbestemd om te evolueren.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.