Franse modemerk Soeur opent eerste fysieke winkel in Nederland

Het Franse modemerk Soeur opent binnenkort zijn eerste fysieke winkel in Nederland. De winkel vestigt zich aan de Berenstraat 18 in Amsterdam en heeft een oppervlakte van 130 vierkante meter. Op het adres was voorheen een winkel van het lingeriemerk Marlies Dekkers gevestigd.

Met de opening zet Soeur een volgende stap in zijn internationale expansiestrategie. Recent opende het merk nieuwe winkels in Londen, Knokke en Rome. Volgens eigen gegevens beschikt Soeur inmiddels over 36 eigen winkels, 27 shop-in-shops in warenhuizen en één pop-upstore.

Soeur werd opgericht door de zussen Domitille Brion en Angélique Brion. Het merk begon in 2008 met zijn eerste winkel in Parijs en is inmiddels actief in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zuid-Korea en Luxemburg.

De internationale groei van Soeur kreeg in 2023 een extra impuls toen het Milanese investeringsfonds Style Capital een meerderheidsbelang van 80 procent in het modemerk verwierf. Style Capital sprak bij de overname de ambitie uit om de internationale expansie van het merk verder te versnellen.