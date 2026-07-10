Franse rechtbank verbiedt Shein de verkoop van producten die de Lacoste-krokodil imiteren in de EU

Parijs - Een Franse rechtbank legt de Aziatische e-commercegigant Shein een voorlopig verbod op voor de verkoop van artikelen met het beroemde krokodillenlogo van Lacoste.

In afwachting van een definitieve uitspraak, neemt de rechtbank van Parijs “voorlopige maatregelen in de hele Europese Unie”. Het doel is de “preventie van inbreuk op de gerenommeerde handelsmerken van Lacoste door de verkoop van kleding, sieraden en modeaccessoires op het Shein-platform”.

De rechter stelt “een waarschijnlijkheid van namaak door imitatie” en “een duidelijk risico op verwarring voor consumenten” vast, aldus de verklaring bij de uitspraak van de rechtbank.

De rechtbank kent Lacoste ook “een voorlopig bedrag van 110.000 euro toe als schadevergoeding”.

De rechtbank van Parijs beveelt Shein ook om “de uitspraak een maand lang te publiceren” op zijn homepage en applicaties. Het doel is “verdere schade te voorkomen door de consument bewuster te maken”.

De beslissing komt van de derde civiele kamer, die gespecialiseerd is in intellectueel eigendom. De uitspraak is gedaan door een ‘rechter-commissaris’. Deze rechter grijpt in tijdens de onderzoeksfase van de zaak, voorafgaand aan een definitieve uitspraak.

“In deze hoedanigheid kan hij verschillende voorlopige maatregelen bevelen” om schade te voorkomen in afwachting van een definitieve uitspraak van de rechtbank.

Na contact met AFP geeft Shein Frankrijk aan 's avonds met een verklaring te reageren.

Shein staat symbool voor ultra-fast fashion en de bijbehorende milieukosten, zoals transport en recycling. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas bij de Franse autoriteiten.

Donderdag presenteerde de regering een wetsvoorstel waarin de hoogte van de financiële boetes voor producten van fast fashion-bedrijven als Shein wordt vastgelegd. De tekst stelt een boete voor van maximaal twintig euro per artikel in 2030, met een maximum van vijftig procent van de prijs exclusief btw.

Het gaat om artikelen als boxershorts, slips, sokken, overhemden, jeans, rokken, jurken, zwemkleding, jassen, broeken, truien, T-shirts en poloshirts die worden verkocht op Aziatische platforms zoals Shein, Temu en AliExpress.

Eind juni heeft het parlement definitief een wet aangenomen om de opkomst van fast fashion aan te pakken. Shein is hiervan het toonbeeld, met kleding van lage kwaliteit tegen bodemprijzen die bergen afval veroorzaken.

Half juni kondigde het Parijse warenhuis BHV aan de samenwerking met Shein te beëindigen.