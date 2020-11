Franse regering roept grote retailers op om Black Friday verkoop uit te stellen

Bruno Le Maire, de Franse minister van financiën, heeft op woensdag aan supermarkten en e-tailers gevraagd om hun Black Friday kortingsdagen te verzetten, dat meldt Reuters in een nieuwsbericht. Niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels, moeten tijdens de lockdown gesloten blijven.

Kleine winkels, die moesten sluiten op last van de overheid, hebben hun zorgen geuit dat ze zullen lijden onder de successen van gigantische online retailers, zoals Amazon, die wel zijn toegestaan om bestellingen te leveren tijdens de tweede nationale lockdown in Frankrijk.

“Is volgende week vrijdag echt het juiste moment om Black Friday te organiseren? Ik denk het niet,” aldus Le Maire. Hij gaf aan dat hij aan online retailers zal vragen om het evenement uit te stellen. De baas van Amazon Frankrijk gaf eerder aan dat het bedrijf 40 tot 50 procent meer activiteit had gezien tijdens de tweede lockdown.

De Franse overheid heeft eerder al meerdere verzoeken gekregen van winkels en bedrijven om de regels te versoepelen tijdens de kerstperiode, aldus Reuters. Valerie Pecresse, de politicus in leiding over Parijs, zei maandag dat de regering moet toestaan ​​dat sommige winkels heropenen voor de Black Friday-uitverkoop. President Emmanuel Macron zal volgende week de natie toespreken over de situatie en beperkingen in het land.

