Franse supermarkten introduceren de eco-score voor kleding

De Franse supermarktleiders Carrefour en Coopérative U kondigen de invoering aan van een weergave van de ecologische impact van hun textielcollecties, een systeem dat voorlopig op vrijwillige basis is.

Een kleine revolutie op de kledingafdeling van supermarkten. Carrefour start op maandag 19 januari met een proef met een ‘eco-score’ op bijna 70 kledingstukken van het eigen merk Tex. Het doel is de uitbreiding van dit systeem naar alle collecties. Dit moet een ‘nieuwe maatstaf’ voor huishoudens worden, vergelijkbaar met de Nutri-Score voor voedingsmiddelen.

Coopérative U (Système U) plant de weergave op 220 producten vanaf eind januari, bij de lancering van de Lente-Zomer 2026-collectie. De focus ligt in eerste instantie op de bestverkochte artikelen, zoals jeans en T-shirts voor het hele gezin. De aankondigingen volgen op de belofte van Michel-Édouard Leclerc in december vorig jaar: de 7.000 artikelen van het merk Tissaya krijgen vanaf begin dit jaar milieu- en sociale informatie.

Een graadmeter voor de impact van mode

De eco-score, van kracht sinds oktober vorig jaar, is gebaseerd op een puntensysteem. Een hoger getal betekent een grotere impact op de planeet. De berekening omvat cruciale parameters: waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen, toxiciteit, recycleerbaarheid en de uitstoot van microplastics tijdens het wassen. Een ‘fast fashion-coëfficiënt’, gekoppeld aan productievolumes, bestraft bovendien intensieve productiemodellen.

Carrefour geeft als voorbeeld dat een T-shirt van biologisch katoen een impact van 510 punten (per 100g) heeft, tegenover meer dan 1.000 punten voor een vergelijkbaar model van een klassiek fast fashion-merk.

QR-codes en apps: informatie in de winkel

Klanten kunnen een barcode op het etiket scannen om de officiële eco-score te zien op een app Clear Fashion, aangevuld met een score op 100 die de app berekent op basis van eigen sociale en ecologische criteria. Bij Coopérative U is de informatie toegankelijk via een QR-code in de winkel die doorverwijst naar een gedetailleerde digitale catalogus.

“Het is heel goed dat bedrijven dit vraagstuk beginnen op te pakken”, reageert Valeria Rodriguez, directrice belangenbehartiging bij de vereniging Max Havelaar Frankrijk, tegenover AFP. Ze benadrukt echter een beperking: het ontbreken van een verplicht karakter en het gebrek aan dwingende sociale criteria in het huidige systeem.

Op weg naar een Europese verplichting

Hoewel oorspronkelijk gepland als verplichting vanaf 2024 onder de Klimaat- en Veerkrachtwet van 2021, blijft het systeem voorlopig vrijwillig. Frankrijk wacht op de afronding van het werk van de Europese Unie, die werkt aan een eigen geharmoniseerde milieu-etikettering.

In afwachting van dit gemeenschappelijke wettelijke kader, zullen naar verwachting enkele tientallen Franse merken de eco-score invoeren tussen 2025 en 2026, volgens de prognoses van het ministerie van Ecologische Transitie.