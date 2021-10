Free Lance onthult nieuw winkelconcept in Brussel

Sinds de overname van de groep Rautureau door Xavier Marie in 2017, heeft het label Free Lance al zijn glans teruggevonden. Ter herinnering: dit merk werd in 1981 opgericht door de achterkleinkinderen van de beroemde schoenmaker Jean-Baptiste Rautureau uit de Vendée. Het was de gedurfde uitdrukking van een samensmelting van Parijse creativiteit (de eerste winkel van het merk, in de rue du four in Parijs, werd in 1990 geopend) en de knowhow op het gebied van laarzen die de familie Rautureau al vier generaties lang beheerst. De missie die de stichter en voormalig voorzitter van Maisons du Monde via zijn investeringsholding Marco Polo (die ook Paule Ka, Bonton en Eric Bompard bezit) had vastgesteld, was heel duidelijk: het merk internationaal bekend maken.

Om deze invloed te versterken, kon Xavier Marie rekenen op de high-end positionering van dit mooie schoenenmerk en tegelijkertijd vertrouwen op zijn behoefte aan verandering. De knowhow van het merk is zorgvuldig bewaard gebleven: de in 1870 opgerichte schoenmakerij - die in de loop der decennia was uitgegroeid tot een prachtige fabriek in La Gaubretière in de Vendée - is er nog steeds met zijn geschiedenis en zijn vakmanschap, die van essentieel belang zijn voor de productie van luxueuze creaties waarvoor soms wel 150 stappen nodig zijn om ze te voltooien.

Op het gebied van retail en imago daarentegen verdubbelt het merk, onder voorzitterschap van Camilla Schiavone, die in 2019 tot CEO van de groep zal worden benoemd, zijn inspanningen. Een nieuwe grafische identiteit (logo geïnspireerd op het modernisme van de jaren zestig en het werk van de kunstenares Bridget Riley), vrolijke en gewillig excentrieke campagne en een nieuwe artistiek directeur Alfredo Piferi. Tenslotte nog de uitbreiding van winkelopeningen. Tegen 2020 had het merk 15 boetieks in Frankrijk, verschillende franchises en meer dan 150 retailers in Frankrijk en daarbuiten.

Nieuw winkelconcept ontworpen door Tino Seubert onder auspiciën door Alfredo Piferi

De grootste winkel die het merk ooit heeft geopend, is onlangs ingehuldigd in Brussel, in de Jean Stasstraat. Dit is een belangrijke stap voor het label, want het is zowel een flagship store als de onthulling van het nieuwe decoratieconcept (dat in alle toekomstige verkooppunten zal worden toegepast) dat Alfredo Pieferi zelf met de architect Tino Seubert heeft ontwikkeld.

De sleutelwoorden: vrouwelijkheid en elegantie. Ze komen tot uiting in glazen rekken, gerangschikt op ruwe gipswanden, in oppervlakken van geborsteld roestvrij staal en scheidingswanden van glasblokken, in een palet van lichte kleuren, die in het persbericht als sensueel worden omschreven, waarin geel, wit en crème worden gecombineerd. Met zwarte lak bedekte accessoires sieren de ruimte als eerbetoon aan een van de grote successen van het merk: de Billi geverniste lederen hoge laarzen, ontworpen in 1981. In het midden van de ruimte: een modulaire sofa met ronde vormen. In deze nieuwe vitrine zal de herfst-wintercollectie 21/22 te zien zijn, waarvoor Alfredo Piferi terug wilde keren naar de oorsprong van het huis door terug te keren naar de essentie. Een terugkeer naar de wortels om zichzelf beter te projecteren in de toekomst.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.