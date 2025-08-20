Frey investeert fors in outletsector: een strategische gok op premiummode

De Franse vastgoedgroep Frey, een van de Europese leiders op het gebied van outletcentra, heeft de overname van drie prominente winkelcentra in Italië aangekondigd voor 410 miljoen euro. Deze grote investering laat zien dat de outletsector niet langer een ondergeschikte rol speelt, maar een prominente positie inneemt.

Drie nieuwe outletcentra in Frey's portfolio

Op 18 augustus kondigde Frey de overname aan van de outletcentra Franciacorta (Lombardije), Valdichiana (Toscane) en Palmanova (bij Triëst). In deze winkelbestemmingen bieden premiummerken zoals Calvin Klein, Adidas, K-Way en talloze Italiaanse merken hun collecties aan tegen gereduceerde prijzen. De transactie vond plaats met fondsen beheerd door Blackstone en werd ondersteund door een strategisch partnerschap van 650 miljoen euro met de vastgoedinvesterings- en financieringsmaatschappij Cale Street.

Door deze belangrijke transactie worden 90.000 vierkante meter winkelruimte en 11 miljoen bezoekers per jaar aan Frey's portfolio toegevoegd. Frey versterkt hiermee zijn greep op de outletmarkt en wordt een belangrijke speler in de premiummodehandel. Frey is namelijk ook eigenaar van ROS (Retail Outlet Shopping) en, sinds 2025, van Designer Outlet Berlin, evenals diverse 'Shopping Promenades' waar artikelen tegen reguliere prijzen worden verkocht.

De outlet, dé oplossing voor premiummerken?

Volgens de European Outlet Industry Review 2025 (EOIR), gepubliceerd door Ken Gunn Consulting, hebben outletcentra de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het rapport schat de omzet van merken in de 210 outletcentra in Europa op 23 miljard euro in 2024, ongeveer 23 procent meer dan in 2019 en 7,2 procent meer dan in 2023.

Outlets vormen een strategisch groeikanaal voor modemerken, met name premiummerken, die momenteel worden geconfronteerd met een gefragmenteerde markt tussen luxe en fast fashion, of zelfs ultra-fast fashion.

Met deze grote investering versterkt Frey een model waarbij premiummode toegankelijker wordt via outlets. Voor merken is dit een manier om gedifferentieerde prijsstrategieën te testen.

Door te profiteren van deze stroom bestaat echter het risico dat het merkimago verwatert. De samenstelling van het aanbod in het outletcentrum blijft een van de belangrijkste criteria bij de selectie van een locatie door een merk, volgens een onderzoek van Ecostra/Magdus uit 2024. Deze mix beïnvloedt de aantrekkelijkheid van het merk, maar ook de omzet van het centrum, een ander belangrijk criterium voor merken.

Zoals het Ecostra/Magdus-onderzoek echter aantoont, zijn niet alle outletcentra een bron van tevredenheid voor merken. Sommige centra werden in het onderzoek streng beoordeeld door de ondervraagde merken, met name vanwege de hoge kosten en de tegenvallende rendementen.

Frey, de curator

Net als concurrenten McArthurGlen en Value Retail, wordt Frey door de overname van drie belangrijke locaties in Italië een essentiële tussenpersoon die de mix van merken, de architectuur, de klantervaring en dus de uitstraling van de locatie bepaalt. Een centrale rol, aangezien merken steeds afhankelijker zijn van de kwaliteit van bestemmingen om toeristen en consumenten aan te trekken.

Frey bepaalt zo de zichtbaarheid en het commerciële succes van de merken in zijn outletcentra. Frey is de curator en behoudt de controle over de aantrekkelijkheid van de locatie dankzij zijn expertise in retailervaring.

Volgens Antoine Frey, CEO van Frey, worden de Italiaanse outletcentra niet gezien als een plek om koopjes te jagen, maar als een kwalitatieve winkelervaring die premiummerken waardeert. Dit blijkt uit de verklaring van de CEO in het persbericht bij de transactie: 'Italië is de grootste outletmarkt in continentaal Europa, een gebied waar de meest toonaangevende merken een veeleisende, trouwe lokale clientèle met een hoge koopkracht vinden. Het is ook een markt die diep geworteld is in de retailcultuur, met een voorliefde voor winkelen in de openlucht, de kwaliteit van de service en het premiumaanbod.'

Met meer dan 360 miljoen euro omzet (over de afgelopen twaalf maanden tot 31 juli 2025) gegenereerd door de partnermerken, beloven de drie Italiaanse outletcentra een onmisbare hub te worden voor premiummerken. Dit biedt Frey een uniek platform om een internationaal publiek aan te trekken.