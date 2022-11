Galeria Karstadt Kaufhof verwacht in januari duidelijkheid over toekomst filialen

Het noodlijdende warenhuisconcern Galeria Karstadt Kaufhof verwacht pas begin volgend jaar een beslissing over welke van zijn 131 winkels in bedrijf zullen blijven. "Welke winkels gesloten zullen worden, is vandaag nog niet beslist", zei Arndt Geiwitz, hoofdvertegenwoordiger van Galeria, donderdag. "Wij gaan ervan uit dat hierover in de loop van januari volgend jaar duidelijkheid komt." Een eventuele concessie van de respectieve verhuurders zal ook een belangrijke rol spelen bij de beslissing over het lot van de individuele winkels, zei hij.

Volgens Geiwitz zullen er in de nabije toekomst gesprekken plaatsvinden met diverse belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het overnemen van Galeria-locaties. "Serieuze geïnteresseerden kunnen dan concrete aanbiedingen doen nadat ze de gegevens hebben bekeken", aldus de herstructureringsdeskundige. Momenteel zijn er geen dergelijke aanbiedingen.

Nadat het moederbedrijf Galeria Karstadt Kaufhof eind oktober in een beschermingsprocedure om redding had gevraagd, heeft de arrondissementsrechtbank van Essen inmiddels het verzoek ingewilligd om de gastronomische dochteronderneming Galeria Restaurant en de levensmiddelendochteronderneming Galeria Markthalle in het kader van een insolventieprocedure in eigen beheer te herstructureren, meldde het bedrijf. De reden hiervoor was de sterke economische afhankelijkheid van het moederbedrijf Galeria Karstadt Kaufhof.

De districtsrechtbank van Essen heeft de Düsseldorfse advocaat Frank Kebekus, die deze functie ook vervult voor de beschermingsprocedure van de Galeria, tot voorlopig bewindvoerder benoemd. "Het is gebruikelijk en vaak verstandig dat dochterondernemingen ook betrokken raken bij herstructureringsprocessen in het kader van insolventie. Dit maakt een holistische herstructurering van het concern mogelijk", aldus Kebekus.

Eind oktober heeft het laatste grote Duitse warenhuisconcern voor de tweede keer in minder dan drie jaar tijd redding gezocht in een beschermingsprocedure. Volgens de eerste berichten is de onderneming van plan meer dan 40 van haar resterende 131 warenhuizen te sluiten als onderdeel van de herstructurering. De detailhandelsgigant met zijn 17.000 werknemers is nog steeds vertegenwoordigd in 97 Duitse steden.

"Het gaat om een economisch verstandig en duurzaam perspectief voor het warenhuisconcept in Duitsland," zei Geiwitz. Het doel van alle maatregelen, zei hij, moet zijn om een structuur te creëren die zelfstandig levensvatbaar is onder veranderde omstandigheden. De eigenaar, de Oostenrijkse vastgoedmiljardair René Benko, had daarvoor verdere, zeer hoge investeringen beloofd.

Galeria Karstadt Kaufhof is ook het moederbedrijf van het Belgische Inno. Wat er met Inno zal gebeuren is nog onduidelijk, maar uit eerdere cijfers blijkt dat de Belgische warenhuisketen het boekjaar dat in september 2022 afliep met winst heeft afgesloten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.