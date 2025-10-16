Galeries Lafayette opent eerste winkel in India

De historische Franse warenhuisketen Galeries Lafayette opent in november zijn eerste winkel in de Indiase financiële hub Mumbai. Het doel is de groeiende middenklasse en welvarende consumenten met interesse in luxegoederen aan te trekken.

Het warenhuis opent in een historische wijk van Mumbai en beslaat 8.400 vierkante meter, verdeeld over vijf verdiepingen. Het assortiment zal bestaan uit ongeveer 250 luxe- en designermerken. Galeries Lafayette en zijn Indiase partner, de Aditya Birla Group, maakten het nieuws woensdag bekend in een gezamenlijke verklaring.

De luxemarkt in India, 's werelds meest bevolkte land met 1,4 miljard inwoners, is nog klein maar kent een sterke groei.

De op vier na grootste economie ter wereld voegt jaarlijks tienduizenden nieuwe miljonairs toe, die trots hun Lamborghini's of Louis Vuitton-tassen tonen.

Volgens internationaal managementadviesbureau Kearney zal de markt voor luxegoederen naar verwachting groeien van 7,7 miljard Amerikaanse dollar in 2023 naar 12 miljard Amerikaanse dollar in 2028.

“De groei zal die van andere grote luxemarkten in de wereld overtreffen,” lichtte het adviesbureau toe.

Galeries Lafayette hoopt een aanzienlijk deel van deze veelbelovende markt te veroveren. “Mumbai speelt een belangrijke rol en is daarom de logische locatie voor de eerste winkel in India,” benadrukten de twee bedrijven. De samenwerking startte in 2022.

Destijds kondigden ze de opening aan van een eerste winkel in Mumbai voor 2024 en een tweede in Delhi voor 2025. Beide projecten zijn echter met een jaar vertraagd.

De opening in Mumbai markeert een ‘nieuw hoofdstuk’ in de internationale expansie van de retailer, legde Nicolas Houzé, CEO van Galeries Lafayette, uit.

“Met Mumbai als anker zijn we trots een ervaring te presenteren die Frans erfgoed, creativiteit en innovatie combineert. Tegelijkertijd omarmen we de energie en culturele rijkdom van India,” voegde hij toe in de verklaring.

De voorzitter van de Aditya Birla Group, Kumar Mangalam Birla, verklaarde dat deze samenwerking ‘een cruciaal moment voor de luxe retail in India’ vertegenwoordigt.

“Samen creëren we een unieke bestemming in het hart van Mumbai. Voor het eerst zal India de thuisbasis zijn van een luxe warenhuis. Het is gevestigd op een historische locatie, gerealiseerd met opmerkelijke precisie en doordrenkt met de elegantie die eigen is aan de Indiase gevoeligheden,” verzekerde hij.

Volgens de website heeft Galeries Lafayette al vestigingen in verschillende grote steden wereldwijd, waaronder Doha, Dubai, Jakarta, Luxemburg, Beijing, Shanghai, Shenzhen en Macau.

