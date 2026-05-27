Galeries Lafayette sluit warenhuis in Beijing

Beijing - De Franse groep Galeries Lafayette sluit woensdag de deuren van haar warenhuis in Beijing. De sluiting na dertien jaar is het gevolg van nieuwe klanteisen en de afnemende vraag naar luxe in een land dat ooit een eldorado was.

Een continue stroom klanten bezocht dinsdag, de dag voor de sluiting, de boetieks van het immense warenhuis van zes verdiepingen in het hart van de hoofdstad, op zoek naar last-minute koopjes. Tegelijkertijd pakten medewerkers de onverkochte artikelen en paspoppen in. Zo hielpen ook zij de schappen met handtassen, kleding, schoenen en kinderspeelgoed leeg te maken voordat het warenhuis voor onbepaalde tijd de deuren sluit. “Wees niet verdrietig, dit is geen definitief afscheid”, verklaarde het warenhuis begin mei in een bericht op sociale media. “Tot snel, Beijing”, beloofde het.

In een persbericht van half mei noemde Galeries Lafayette de veranderende verwachtingen van de klant als reden. “Moderne consumenten geven steeds meer de voorkeur aan gemak, een superieure service, verrijkende ervaringen en een groter gevoel van welzijn”, aldus het warenhuis. “Het warenhuis wil functionelere en flexibelere winkels aanbieden, met meer nadruk op de selectie van merken en producten”, voegde het toe.

De directie van Galeries Lafayette legde afzonderlijk uit dat het warenhuis in Beijing, met zijn 48.000 vierkante meter, te groot was voor modernisering zonder grote investeringen. China kende een periode van sterke groei in de luxesector toen Galeries Lafayette in 2013 haar eerste warenhuis op het Chinese vasteland opende in Beijing.

De opkomst van de middenklasse beloofde destijds nieuwe afzetmogelijkheden voor merken die voorheen voor de meeste Chinezen onbereikbaar waren. Sindsdien hebben de Covid-19-pandemie, een diepe vastgoedcrisis met ernstige economische gevolgen en een stagnerende binnenlandse consumptie hun tol geëist. Galeries Lafayette verzekerde dat de sluiting van het warenhuis in Beijing haar aanwezigheid in het land niet in twijfel trekt. De groep heeft drie andere warenhuizen op het Chinese vasteland in Shanghai (oost) en Shenzhen (zuid) en in de speciale administratieve regio Macau.

In China werkt Galeries Lafayette via een joint venture met gelijke aandelen met de lokale partner Hopson Group. Het warenhuis in Beijing werd door hen gehuurd. Internationaal heeft de groep warenhuizen in Indonesië (Jakarta), India (Mumbai en New Delhi), het Midden-Oosten (Dubai en Doha) en Luxemburg.