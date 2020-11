Galeries Lafayette verwacht helft minder verkoop door lockdown

De Parijse warenhuisketen Galeries Lafayette verwacht dat dit jaar de verkoop zal halveren door de lockdowns in Frankrijk. Dat zegt CEO Nicolas Houze vrijdag in een interview op de Franse radio. Houze verwacht dat pas in 2024 de omzet weer terug op het niveau is van voor de coronacrisis.

“Dit jaar zal onze omzet met de helft verminderen. Het jaar 2020 wordt moeilijk en 2021 ook. We zullen weer op break-even zijn in 2022,” zei CEO in een interview met BFM Business radio. Retailers, en met name degenen die sterk afhankelijk zijn van toeristen, zijn zwaar getroffen door door de overheid opgelegde lockdowns om het virus en beperkingen op internationale reizen in te dammen.

In 2019 opende het iconische warenhuis een nieuwe winkel in het hart van de bekendste winkelstraat van Parijs, Champs-Elysees. De winkel beslaat meer dan 6.500 vierkante meter en biedt meer dan 650 luxemerken aan. Galeries Lafayette werd meer dan 100 jaar geleden opgericht door de neven Théophile Bader en Alphonse Kahn. In 2016 was het warenhuis de tweede meest bezochte attractie van Parijs, na de Eiffeltoren.

Beeld: Galeries Lafayette